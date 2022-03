La ONCE impulsa el primer Observatorio del Deporte inclusivo “Los beneficios que aporta el deporte y la actividad física, a cualquier edad, son importantísimos. Por eso nace este Observatorio" Redacción

@DiarioSigloXXI

jueves, 31 de marzo de 2022, 12:22 h (CET) La ONCE ha impulsado la creación del primer Observatorio del deporte inclusivo, una herramienta para analizar la práctica deportiva por parte de las personas con discapacidad visual, desde el entorno escolar hasta la alta competición, y reflexionar y elaborar propuestas de actuaciones internas y externas que contribuyan a su mejora.

Como instrumento y valor de normalización, autonomía y desarrollo personal, desde la infancia hasta la madurez, el deporte es una de las apuestas más importantes de la ONCE en su modelo de inclusión social de todas las personas ciegas o con baja visión.



Para Imelda Fernandez, presidenta del Observatorio y vicepresidenta de Servicios Sociales de la ONCE, trabajar y destinar más recursos al ámbito deportivo es una cuestión vital para velar por los derechos de igualdad e inclusión de las personas con discapacidad visual. “Los beneficios que aporta el deporte y la actividad física, a cualquier edad, son importantísimos. Por eso nace este Observatorio”, explica. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.