GX2, dispositivos para exámenes visuales mediante métodos como la tonometría y la paquimetría

miércoles, 30 de marzo de 2022, 17:38 h (CET)

Las herramientas tecnológicas vanguardistas en la salud ocular permiten realizar diagnósticos exactos acerca de la visión de cada paciente, además de detectar problemas de la visión que pueden corregirse a través de diferentes tratamientos. Para realizar estos diagnósticos, es fundamental contar con equipos modernos de alta precisión, como los que presenta GX2.

Con más de 25 años de experiencia, esta empresa se dedica a la venta y distribución de implementos y equipos técnicos para diferentes áreas médicas, entre las cuales destacan la oftalmología y, sobre todo, la Optometría, área en la que cuentan con la más moderna serie de analizadores visuales, con los que es posible llevar a cabo un diagnóstico apropiado para cada paciente.

Los métodos más modernos en paquimetría y tonometría La tonometría y paquimetría son exámenes de suma importancia para evaluar la salud visual de cualquier persona, especialmente en niños, pues facilita el diagnóstico temprano de cualquier posible problema o condición ocular. La tonometría permite medir la presión intraocular (PIO), es decir, la presión del líquido que se halla al interior de los ojos, mientras que la paquimetría mide el espesor de la córnea, con lo cual se puede tener un panorama preciso sobre el estado de la visión en el paciente.

Los analizadores visuales más modernos permiten obtener datos completos y precisos sobre estos datos y, en ciertos casos, por métodos de no contacto, que resultan mucho menos invasivos.

Esta precisión es la principal ventaja que ofrecen los equipos de GX2, como el Tonómetro Paquímetro HNT-1P, que permite medir simultáneamente la PIO y el espesor de la córnea, lo que ofrece una medición corregida y mucho más precisa. El refractor binocular móvil 2Win, por su parte, es capaz de medir ambos ojos al mismo tiempo, lo que resulta ser la manera más rápida e inteligente de detectar errores refractivos u otros problemas visuales.

¿Cuáles son las ventajas de un examen simultáneo? Entre los varios productos que ofrece GX2, su línea de tonómetros y paquímetros es una de las ramas con mayores ventajas, no solo por la exactitud de los exámenes que realiza, sino porque ofrece un mecanismo de uso sumamente sencillo, con varias funcionalidades complementarias a la medición, como una impresora integrada y una red simplificada para el almacenamiento de los datos obtenidos en cada examen.

La doble funcionalidad de estos equipos permite corregir la medida de la PIO según el espesor de la córnea respectiva, lo que deriva en datos mucho más precisos. Además, cuentan con sistemas de rastreo y seguimiento tridimensional de la PIO, así como visualización gráfica del espesor corneal. Todo esto permite un análisis controlado y una recolección amplia de datos en cada examen, lo que facilita un diagnóstico temprano, preciso y acertado para cada paciente.



