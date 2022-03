Un servicio de alquiler de barcos en la Manga del Mar Menor Emprendedores de Hoy

Muchas personas que se inician en la náutica no saben si comprar o alquilar una embarcación. Sin embargo, tomar la decisión acertada solo es posible si se tienen en cuenta las consideraciones correctas.

Los amantes del sector náutico y los apasionados por el entretenimiento a bordo pueden encontrar un amplio abanico de opciones para la compra o alquiler de barcos en La Manga del Mar Menor, específicamente en el concesionario de embarcaciones Marina Center. Este es reconocido por su gran variedad de servicios y por representar a astilleros y fabricantes de primera línea mundial, entre los que destacan marcas como Bénéteau, Vita Marine, Whaly Boats y Semirrigidas Cobra.

¿Por qué alquilar un barco en La Manga del Mar Menor? Disfrutar de una embarcación que ofrezca una excelente sensación de pilotaje y gran seguridad de navegación puede convertir un paseo por el litoral español en una experiencia única e irrepetible. Para lograrlo, el concesionario náutico Marina Center representa una de las mejores opciones porque cuenta con una de las instalaciones más grandes y modernas de la región de Murcia. Este se divide en una tienda de accesorios y complementos, una sala de exposición de embarcaciones nuevas y de ocasión y una última zona que consta de un taller de mantenimiento, una piscina de pruebas y un área de pupilaje.

Entre algunas de las principales razones para alquilar una embarcación se encuentra el coste, ya que adquirir un barco incluye otros gastos por mantenimiento, amarre, financiación y seguro que al final termina sumando una gran cantidad de dinero en comparación con el alquiler.

Por otro lado, aunque se dedique un gran cuidado de la propiedad, existen factores en el ambiente como la lluvia, la sal, el viento y el movimiento que provocan daños con el paso del tiempo. En este caso, es tarea del propietario hacerse cargo de mantener la embarcación en buen estado. Por el contrario, cuando se alquila una embarcación, todos los gastos son asumidos por el proveedor.

Comprar una embarcación no deja de ser una opción para los verdaderos amantes de la náutica A pesar de las ventajas de alquilar un barco, la opción de compra continúa siendo rentable para otros tipos de clientes. Por ejemplo, es importante tener en cuenta la cantidad de días al año que se tiene planeado utilizar la embarcación y si la persona vive cerca del puerto base, para poder utilizarla las veces que lo desee.

Asimismo, adquirir un barco siempre dará una satisfacción invaluable para los verdaderos amantes de la náutica, para quienes las tareas de mantenimiento no serán una carga, sino un pasatiempo más.



