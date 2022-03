Negligencias médicas derivadas de una sepsis, por el despacho especializado Carosso Abogados Emprendedores de Hoy

miércoles, 30 de marzo de 2022, 10:14 h (CET)

Al menos 17.000 personas en España mueren al año debido a la sepsis, un diagnóstico caracterizado por inflamación generalizada y daños en los órganos tras una infección. Algunos casos pueden progresar hasta el shock séptico, situación en la que las alteraciones de circulación y del metabolismo celular aumentan el riesgo de muerte.

La supervivencia de un paciente depende de un diagnóstico temprano. Sin embargo, muchas tragedias ocurren debido a negligencias médicas y sepsis en el proceso de atención. Carosso Abogados es un despacho capacitado para denunciar estas malas prácticas en el sistema sanitario.

¿En qué situaciones ocurre una negligencia médica por sepsis? El Código Sepsis es un manual de respuesta vigente en cada hospital español, responsable de reducir la mortalidad hasta por debajo del 20 %. Dicho protocolo se activa cuando se tiene sospecha de un posible padecimiento de sepsis.

Se considera una violación a este código y una negligencia médica el hecho de no recibir el tratamiento adecuado después de una confirmación de sepsis. Por otra parte, el diagnóstico incorrecto también es una falta clínica, aunque este cargo es más difícil de probar.

Una mala praxis trae consecuencias físicas, neurológicas, como así también acarrea daños patrimoniales para el afectado y sus allegados. En este sentido, las demandas son ideales para sopesar los efectos, pero es importante actuar con rapidez.

Usualmente, el plazo de reclamación de negligencias médicas es de tan solo 1 año a partir del hecho perjudicable y las demandas solo proceden en casos específicos, como cuando hay un fallecimiento o surgen secuelas graves por la sepsis.

¿Cómo lograr una indemnización por negligencia médica de sepsis? El primer paso es acudir a un abogado especializado que estudie el caso, ya que algunas circunstancias no se consideran negligencia médica por falta de nexo causal o ausencia de daños. Carosso Abogados es uno de los despachos recomendados por su amplia experiencia en llevar procesos de negligencias médicas y capaz de obtener la mejor indemnización en casos de sepsis.

El requisito principal que pide el despacho es obtener el historial clínico completo del paciente. A partir de él, se estudia la situación para determinar la viabilidad de la demanda.

Cabe destacar que tanto el informe de viabilidad como el resto de los trámites hechos por el despacho no tienen ningún coste. El único beneficio económico que reciben los abogados es un porcentaje de la indemnización en caso de éxito en la demanda. De tal forma, la falta de dinero no es impedimento para demandar justicia.

El despacho Carosso Abogados está ubicado en C/Dr. Fleming 31 – 4º, 28036, Madrid.

Las negligencias médicas derivadas de una sepsis deben ser denunciadas por el bien de los pacientes, pero, sobre todo, debemos entender que dando visibilidad a estos temas mejoramos el sistema sanitario, por lo que contratar a un equipo legal especializado para que inicie una demanda en la jurisdicción más conveniente, ya sea administrativa, civil o penal es necesario.



