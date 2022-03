¿Un Loft que se controla con la voz o con un reloj inteligente? Comunicae

miércoles, 30 de marzo de 2022, 10:17 h (CET) ¿Es posible llegar a casa y poder subir la temperatura unos grados de forma automática simplemente usando la voz? Ya se puede imaginar una casa que se controla con la voz y avisa de cualquier alarma o evento que pueda ocurrir. Hoy esto ya es posible gracias a los sistemas de domótica integrales que empresas especializadas como +SPACIO diseñan e implantan tanto en viviendas unifamiliares como lofts de pequeño tamaño como este Este Loft es el mejor ejemplo de cómo la domótica no solo resulta interesante en viviendas de grandes dimensiones o de lujo, sino que también es fundamental en un pequeño loft como este.

El control inteligente en este Loft diseñado por la empresa +SPACIO http://www.masespacio.eu permite no solo mejorar las condiciones de confort y seguridad al propietario si no que permite una gestión inteligente para facilitar su alquiler de la forma más eficaz y rentable. Cada nuevo inquilino puede disponer de todo el control del loft simplemente descargándose una app en su smartphone, a través de su reloj inteligente o mediante sencillos comandos de voz.

Las escenas de confort totalmente personalizables como "llego al loft", "salgo", "buenos días" o "buenas noches" crean el ambiente adecuado para cada ocasión.

El control del loft a través de Internet es otra prestación imprescindible de este especial loft que permite el acceso sin llaves de una forma rápida y fácil o el control remoto de la temperatura deseada mediante un smartphone o reloj inteligente.

Las luces se controlan mediante pulsadores inteligentes que permiten activar escenarios de iluminación según las necesidades de cada momento. La iluminación se adapta continuamente a las necesidades de uso de forma automática o tras una simple petición mediante sencillos comandos de voz. Si se quiere un ambiente de relax, solo hay que decirlo y el sistema atenuara la iluminación al nivel adecuado para ese ambiente.

Igualmente, todos los estores suben, bajan, o se posicionan en el punto exacto deseado mediante pulsadores inteligentes, mediante una simple pulsación en el móvil o mediante un comando de voz. Además, los estores se controlan de forma automática en función de la incidencia solar y en función de la hora del día permitiendo un ahorro de costes tanto en electricidad como en climatización. El sistema de domótica permite controlar la temperatura desde el teléfono móvil para que cuando se llega a casa se encuentre la temperatura deseada. O bien simplemente se puede decir a un asistente personal “tengo frio” y el sistema de domótica subirá la temperatura unos grados.

El sistema de domótica aporta la máxima eficiencia y comodidad. No hay que preocuparse por la factura de la luz. El sistema de domótica dispone de un control eficiente de la iluminación y de climatización que permite ahorrar hasta un 40% de la energía necesaria. Mediante la monitorización de consumos se puede conocer el coste energético que tiene la vivienda en todo momento y medir el consumo eléctrico en tiempo real detectando cualquier pico de consumo que encarezca la factura de la luz. El sistema inteligente de gestión de energía evita consumos innecesarios y optimiza el uso de la energía al máximo.

En este loft, no son necesarias las llaves. Dispone de un sistema de control de accesos inteligente que permite la apertura segura de una forma fácil y cómoda mediante teclado numérico de seguridad, mediante un smartphone o mediante un reloj inteligente. Además, se puede entrar en el loft, simplemente pidiéndoselo a un asistente personal como Siri, Alexa o Google Home.

El sistema de control por voz integrado en el sistema de domótica permite disponer de un control mediante la voz de toda la vivienda utilizando cualquier dispositivo o asistente personal disponible en el mercado. Se pueden lanzar ordenes de forma fácil y natural usando simplemente la voz.

Bajar las persianas, poner la música preferida, controlar la iluminación o disponer de un ambiente favorito, es en este loft, resulta más cómodo que nunca.

Si se le habla, este loft inteligente lo hace.

+Info en http://www.masespacio.eu

