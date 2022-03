Comienza la convocatoria de becas MEC para el curso 2022-2023 Comunicae

miércoles, 30 de marzo de 2022, 09:34 h (CET) Se adelanta la convocatoria de becas del Ministerio de Educación y Formación Profesional, dando comienzo hoy día 30 de marzo de 2022 Es la primera vez en toda la historia que se adelanta el plazo para solicitar las becas MEC. Este año el plazo de solicitud empezará el 30 de marzo y finalizará el 12 de mayo, 4 meses antes de lo que venía siendo habitual. Así consta en la resolución publicada en el BOE el pasado 12 de marzo, comenta Becas.com.

¿Quién puede solicitar esta beca?

Las becas MEC están dirigidas a alumnos de estudios universitarios (grado, máster, universidad para mayores), FP, (grado básico, medio y superior) Bachillerato, Idiomas, Enseñanzas (artísticas, deportivas o religiosas) y alumnos con necesidades especiales.

Las becas del Ministerio se pueden solicitar aunque no se sepa aún lo que se va a estudiar, incluso sin estar seguro de si se va a cursar o no el próximo año. La recomendación es seleccionar lo que es más probable con opción de cambios hasta el mes de septiembre.

Requisitos para solicitar una beca MEC

En general la nota de corte será un 5.

Hay casos con condiciones particulares. A los alumnos de Bachiller y FP se les requiere no repetir curso y aprobar todas las asignatura, pudiendo suspender solo una. Los universitarios, según titulación, deberán superar un porcentaje mínimo de créditos.

¿Cómo se debe cumplimentar la solicitud?

La solicitud se deberá cumplimentar mediante el formulario accesible por vía telemática a través de la sede electrónica.

El interesado o su representante legal (en el caso de ser menor de 18 años) deberán rellenar y firmar la solicitud con cualquiera de los sistemas de firma electrónica aceptados por la sede electrónica y enviarla por el procedimiento telemático establecido, quedando así presentada a todos los efectos.

Cuantía de las becas MEC

Habrá dos tipos de cuantías: fijas y variables.

Las becas de matrícula para estudiantes universitarios cubrirán el importe de los créditos de la primera matrícula en el curso 2022-2023.

La cuantía fija ligada a la renta del estudiante es de 1700 euros, tanto para estudiantes universitarios como no universitarios.

La cuantía fija ligada a la residencia del estudiante es de 1600 euros, tanto para estudiantes universitarios como no universitarios.

La cuantía fija ligada a la excelencia académica es de entre 50 y 125 euros, tanto para estudiantes universitarios como no universitarios.

La beca básica para estudiantes no universitarios es de 300 euros. Y en el caso de becarios que cursen Ciclos Formativos de Grado Básico esta cuantía será de 350 euros.

Las cuantías variables resultarán de la ponderación de la nota media del expediente del estudiante y de su renta familiar, con un importe mínimo de 60 euros.

Novedades

Se adelanta el plazo de solicitud de las becas MEC 4 meses.

Se reduce la calificación requerida de 7 a 5.

