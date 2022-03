Razones para comprar tapetes de foamy para bebés, con Unimat Emprendedores de Hoy

miércoles, 30 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

Mientras los bebés van creciendo y llega el momento en el que comienzan a andar por su cuenta, las madres y padres suelen preocuparse por posibles golpes al caer. Es por ello que, en estas situaciones, lo ideal es instalar un tapete de foamy, especialmente hecho para que los más pequeños de la casa puedan descubrir su entorno sin sufrir ningún daño al caer.

La empresa especializada en la fabricación de complementos e innovación en superficies, Unimat, comercializa tapetes de foamy para bebés, en diferentes colores y adaptables a cualquier estancia.

Comprar tapetes de foamy para bebés Desde su llegada al mercado, los tapetes de foamy se presentaron como una solución a los espacios rústicos de los hogares, en vista de que los bebés comienzan a explorar el suelo desde muy temprana edad y, en muchas situaciones, se caen y golpean algunas partes de su cuerpo. Estos son ideales para instalar en su habitación, donde el bebé pasa gran parte del tiempo. Además de ser una superficie suave en la que las caídas no se sienten, es completamente resistente, ya que está hecha para el uso doméstico.

Por otra parte, cuando los pequeños comienzan a gatear, la temperatura del suelo puede ser molesta y perjudicial para su salud, por lo que otra función que cumplen estos suelos es la de regular la temperatura y que el bebé pueda estar por el suelo sin preocupaciones.

Relacionado con la comodidad del bebé, los tapetes de foamy también son ideales para la madre o el padre que se encarga de cuidarlo. Es bien sabido que sentarse en el suelo durante largas horas es extremadamente incómodo y perjudicial para la salud del cuerpo humano. Las superficies de Unimat son resistentes al peso y con acabados cómodos, para que puedan estar mucho tiempo sin sentir el agotamiento de estar en el suelo.

Unimat se adapta a los diferentes espacios Sabiendo que los bebés no se mantienen en un mismo lugar, Unimat cuenta con una amplia línea de tapetes de foamy que se pueden adaptar a los diferentes espacios en los que el pequeño pueda estar. Entre ellos, los tapetes para bebés que se colocan en el suelo de la habitación o en la estancia varían en color y forma, para que los padres puedan escoger un modelo que armonice con la decoración del espacio.

Cuentan, además, con orillas interconectadas que forman las 6 piezas de 50 cm x 50 cm, 10 mm de espesor y superficie texturizada, para un acabado completamente seguro. Además, sus variaciones pueden ser en colores, figuras, números y otros estímulos que ayudan al crecimiento del bebé. Para conocer todo lo que ofrece la marca, su página web está disponible con su amplio stock de productos tanto para bebes, como otras necesidades de complemento para el suelo.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.