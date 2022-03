Los múltiples beneficios del yin yoga, en el portal YinYoga.pro Emprendedores de Hoy

Con el propósito de mejorar la salud y el bienestar de una persona, el yoga es una práctica milenaria que combina ejercicios de respiración, meditación y distintas posturas físicas.

Existen distintas variantes y corrientes que hacen más o menos hincapié en las distintas posibilidades del yoga. De esta manera, algunas técnicas son más exigentes para el cuerpo, mientras que otras apuntan más a la relajación.

En particular, la variante del yin yoga se practica de forma lenta con posturas que se mantienen durante largos períodos de tiempo. El objetivo es lograr un gran nivel de estiramiento muscular y también de relajación para alcanzar un estado de calma tanto físico como mental. A través de yinyoga.pro, es posible conocer en profundidad en qué consiste esta variante de la disciplina milenaria originada en la India.

Los objetivos del yin yoga La práctica del yin yoga tiene múltiples propósitos. Por un lado, sirve para ganar elasticidad física mientras se ejerce la meditación. Por otra parte, la respiración pausada y consciente durante las distintas posturas tiene como objetivo alentar el autoconocimiento de las personas que practican esta disciplina. Además, es una actividad que pueden ejercer personas de todas las edades porque mejora el rango de movilidad y se efectúa de forma controlada para evitar lesiones.

Por estas características, es común referirse a este tipo de actividad como yoga restaurativo. En este sentido, otra de las cualidades del yin yoga es el efecto sanador que provoca tanto en el cuerpo como en la mente de quienes lo practican. Para lograr ese resultado, es fundamental no sentir dolor. Cuando una postura comienza a generar una incomodidad que roza el sufrimiento físico, los instructores recomiendan detenerse de forma inmediata.

Una forma de medir la práctica del yin yoga es la respiración. Cuando es fluida, permite la calma y el bienestar. En cambio, si se fuerza o acelera es porque resulta necesario corregir algo de lo que se está haciendo.

Beneficios del yin yoga El yin yoga es una práctica segura y respetuosa con el cuerpo, por lo que además de ser adaptable a todas las edades, también es posible realizarla con cualquier condición física. Entre sus beneficios están el incremento de la flexibilidad muscular, el estado de calma del sistema nervioso central, el aumento de la capacidad de concentración y la activación de la energía vital, que es fundamental para mejorar el funcionamiento del cuerpo.

Adicionalmente, esta práctica es perfectamente combinable con otros tipos de yoga más activos o exigentes, ya que en esta disciplina las posturas se realizan con un mínimo esfuerzo muscular.

Los principiantes y los yoguis interesados en el yin yoga pueden dirigirse a YinYoga.pro para conocer más sobre esta práctica, sus posturas y características.



