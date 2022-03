Qué es Helium, ¿nueva forma de minar cripto por cobertura de radio o Ponzi? Emprendedores de Hoy

miércoles, 30 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

En una era de progreso exponencial, no hay sector ni empresa que escape de la innovación tecnológica. Con una velocidad impresionante, los modelos económicos convencionales están quedando obsoletos, siendo necesario realizar cambios para mantenerse al día.

Un sector que ha sido amenazado en los últimos tiempos, es el mismo que ha servido de catalizador para la adopción de nuevas tecnologías en la socio-economía. Se trata de las operadoras de telecomunicaciones, las cuales buscan ser reemplazadas por una nueva generación de redes móviles descentralizadas.

Helium es la red descentralizada de la que todo el mundo habla. Es una de esas prometedoras iniciativas que proponen desbancar a las operadoras y entregar el poder del acceso a internet a los ciudadanos. Sin embargo, según comenta el experto Vicent Ferrer, Helium está aún en un momento temprano y hay muchas dudas sobre su viabilidad.

Una red descentralizada que está en auge, Helium Últimamente, el Internet de las Cosas (IoT) es un tema muy sonado y cada vez más máquinas se comunican entre sí en todo el mundo.

Helium es una red blockchain descentralizada para este tipo de dispositivos. Lo que se busca con su creación es construir una red de IoT que permita la conexión de los equipos de todo el mundo de forma inalámbrica a internet. Esto sin la necesidad de usar hardware GPS, el cual consume mucha energía o tener que pagar costosas tarifas móviles.

El token del proyecto Helium (HNT) está en el centro de esta red descentralizada. Este puede ser empleado para realizar los pagos y para votos de gobernanza dentro de la red. El resultado de esto es un mercado de dos caras para proveedores y usuarios que requieren del uso de internet para sus dispositivos de IoT. El objetivo de este proyecto es descentralizar completamente un mercado que en la actualidad está controlado por monopolios.

La realidad de Helium, de acuerdo con Vicent Ferrer De acuerdo con los comentarios del experto Vicent Ferrer, actualmente esta red solo es empleada para minar por cobertura y no tiene uso real. Se están realizando pagos en tokens HNT para favorecer la cobertura de las zonas y por la alta rentabilidad que observan los usuarios de momento. Además, se están disparando las compras y pre-compras en lista de espera de mineros.

Los mineros han estado prepagando una tasa de Helium por dispositivos, teniendo que pasar por una certificación. Por lo tanto, dada la cantidad de equipos que se tienen en la red, la capitalización del token ha subido. Entonces, en la opinión de Vicent Ferrer, es un Ponzi disfrazado de IoT y no cree que vaya a ser el sistema de comunicación definitivo.

Sin embargo, se le ha dado tanta popularidad que el coste de no entrar también podría ser elevado.

Mucha gente se está pasando de minería en Etherum a minar por cobertura con Helium. Pero comenta Vicent Ferrer que llegará un momento en el que dejarán de ser rentables en casi todas las zonas, como ya ha estado ocurriendo en las zonas urbanas.



