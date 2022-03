Torb Indoor explica cómo realizar el cambio de armario de la manera más eficiente

Con el cambio de temporada, toca guardar la ropa de la estación anterior, un proceso que suele provocar bastante pereza. Por ejemplo, si se pasa a una temporada calurosa, de ropa liviana, hay que comenzar a hacer espacio para los abrigos y las prendas que protegen mejor ante las temperaturas más bajas.

Teniendo en cuenta que se trata de una labor que requiere de tiempo y dedicación, hay expertos, como los de Torb Indoor, que pueden encargarse de hacer el cambio de armario de temporada a sus clientes. De esta forma, no tendrán que preocuparse por nada ni dedicar esfuerzo a ello.

Cambiar el armario de temporada de la forma más eficiente El look de una persona se adapta indiscutiblemente a las temperaturas, ya que dependiendo de este factor, el tipo de ropa cambia considerablemente. Por eso, generalmente dos veces al año, el armario se cambia dependiendo de la temporada, aunque podrían ser más veces, de acuerdo al clima de una zona en específico. Pero más allá de las molestias y el agobio que representa cambiar el armario con la llegada de una nueva estación, hay maneras en las que el cambio de armario se puede hacer de una forma eficiente.

Lo primero que hay que hacer es organizarse y reservar un día con el tiempo necesario para desocupar todo el espacio de la ropa que ya no se usará. Posteriormente, hay que limpiarlo, utilizando paños húmedos con jabón, aspiradoras, etc. Es recomendable que la ropa que no se usará se guarde al vacío en bolsas, junto con antipolillas para protegerla. Después hay que clasificar la ropa por categorías, por tipo de prenda, y asignar un lugar para cada cosa una vez que se coloque la nueva ropa dentro del armario. Estos consejos prácticos pueden hacer todo mucho más sencillo y ameno.

Servicios profesionales de orden y organización Ahora bien, si sencillamente la persona no tiene el tiempo ni las ganas de ponerse a ello, hay profesionales dispuestos a hacer el trabajo y garantizar resultados profesionales. Jordi Valldosera, organizador profesional de espacios y fundador de la firma Torb Indoor Professional Organizers, pone sus servicios a disposición de las personas que deseen que un experto se encargue de cambiar su armario de temporada. Él tiene la experiencia, el conocimiento y la habilidad para garantizar un excelente trabajo, y aunque parte de la labor se realiza en conjunto con sus clientes, en general estos no tendrán que preocuparse por nada más.

Si todavía en este punto hay dudas sobre cómo cambiar y ordenar un armario tras el cambio de temporada, ponerse en contacto con Jordi es muy sencillo. Desde la web de Torb Indoor se pueden encontrar los medios de contacto correspondientes y aclarar todas las dudas o hacer las preguntas que el usuario considere necesarias.