Bilky, el único software de España que ofrece a la asesoría un servicio de escáner de facturas ilimitado

martes, 29 de marzo de 2022, 16:37 h (CET)

La presentación de los impuestos, entre ellos el IVA, es un trámite de suma importancia que ha propiciado que sectores como el digital y tecnológico desarrollen ciertas funcionalidades que faciliten la comunicación entre asesor y empresa. Son muchas las empresas que utilizan los servicios de la asesoría para tramitar diversas gestiones, en el caso del IVA, deben enviar al asesor las facturas emitidas y recibidas derivadas de su actividad.

Debido a esto, este software para la asesoría ha cobrado un papel fundamental a la hora de facilitar el trabajo del asesor en la gestión de documentación y comunicación con las empresas, siendo Bilky uno de los referentes dentro del mercado.

Entre las ventajas que ofrece este software, destaca la posibilidad de subir facturas de forma automática y certificada al portal del asesor desde el portal empresa, permitiendo extraer los datos de las facturas gracias a la tecnología OCR, obtener un archivo documental ordenado de todas esas facturas y realizar la exportación del libro diario a cualquier software contable. Todo ello es una gran ventaja para el asesor y para sus clientes, ya que evita desplazamientos, perdidas de tiempo y de los propios documentos, entre otros problemas derivados de compartir documentación de forma física y presencial.

Tecnología OCR basada en IA con el software Bilky Bilky se proclama como el único software de España que ofrece un servicio escaneo de facturas ilimitadas, además de poder realizar la conciliación bancaria y de caja de forma automática. Este escáner de facturas admite cualquier formato (imagen y PDF) y, al ser una herramienta online y poder usarse desde cualquier dispositivo con conexión a internet (móvil, tableta y PC), facilita la labor del asesor y sus clientes.

El funcionamiento de esta herramienta es muy sencillo: en primer lugar, el asesor o empresa suben sus facturas a una carpeta, que se encuentra ordenada por trimestre dentro de la plataforma, se identifica si los archivos están duplicados marcándolos para su eliminación. Tras una breve configuración inicial (importar Plan Contable y Contrapartidas), aparece la opción de escáner de facturas, a través de tecnología OCR se extraen los datos de la factura, creando un asiento contable. Posteriormente, todos los asientos se recogen en un fichero que se exporta con el formato necesario para cualquier software contable y Bilky enlaza de forma sencilla con el programa de contabilidad.

Tres portales independientes y conectados para permitir el libre flujo de comunicación y documentación entre asesor, empresa y empleado El software para la asesoría de Bilky funciona como una plataforma diversificada, ya que cuenta con funcionalidades, dentro de su Portal Asesor, dirigidas a la asesoría y otras herramientas dentro del Portal Empresa y Empleado, que facilitan las diferentes gestiones empresariales.

El Portal Asesor, aún siendo independiente del Portal Empresa, se encuentra conectado con cada uno de los portales de los clientes, con el fin de facilitar el envío y recepción de los documentos empresariales correspondientes, tales como nóminas, facturas o contratos, mediante un mecanismo de asignación automática. También ofrece canales de comunicación interna, por medio de un chat y un tablón de comunicaciones.

El Portal Empresa, aunque independiente, se encuentra conectado con el Portal Empleado de cada uno de sus trabajadores, con el fin de facilitar las diferentes gestiones de la empresa con su plantilla, ya que permite enviar y asignar automáticamente documentos a estos. Además, otra de las ventajas de este Portal Empresa es facilitar el control de los horarios y vacaciones de los empleados de forma eficiente y automática.

La función de envío y asignación automática de documentos propia de un gestor documental es una herramienta digital sofisticada que permite a la asesoría poder enviar y asignar automáticamente documentos (nóminas, contratos, etc.) directamente a cada uno de sus clientes, gracias a un algoritmo que reconoce el CIF de la empresa, por lo que ahorra tiempo y evita errores derivados del uso de otras herramientas como el correo electrónico.

Bilky es compatible con todos los software de cualquier asesoría y empresa, por lo que se adapta al trabajo de cada negocio. Además, es compatible con todos los dispositivos electrónicos del mercado (móvil, tableta, ordenador, etc.). Esta herramienta permite que el empleado, empresa y asesoría puedan guardar y almacenar todas las nóminas y documentos de forma ilimitada dentro de cada uno de los portales de cada usuario.

Bilky dispone de un apartado para solicitar una demo gratuita y comprobar todas sus funcionalidades.



