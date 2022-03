Ecoescuela lucha contra el cambio climático a través del poder contagioso del ejemplo Emprendedores de Hoy

martes, 29 de marzo de 2022, 15:58 h (CET)

El cambio climático representa una de las preocupaciones y luchas sociales más relevantes de la actualidad. Expertos de todo el mundo han estudiado las consecuencias de este fenómeno señalando que, de no emprender acciones para generar mayor conciencia ambiental en la sociedad, es posible que el calentamiento global sea cada año mayor y se llegue a un punto de no retorno.

Ante esta situación, la educación y el ejemplo a los más pequeños son dos factores fundamentales en la cada vez más prioritaria lucha contra el cambio climático. En estos aspectos ha enfocado el Proyecto Ecoescuela todos sus esfuerzos, a través de un programa cuyos detalles específicos pueden verse en su página web.

Ubicada en el pueblo de Saceruela, provincia de Ciudad Real, esta empresa social se ha caracterizado por liderar a nivel global la lucha contra el cambio climático desde centros escolares, proporcionando las herramientas necesarias para que los niños en edad escolar puedan convertirse en protagonistas en este proceso.

La lucha ambiental a través del ejemplo De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), solo quedan 3.500 días para revertir las consecuencias que ocasiona el cambio climático. Esta cuenta atrás refleja no solo la gravedad de la situación, sino también la necesidad de involucrar a toda la población en la lucha contra este fenómeno, incluyendo a los niños en edad escolar.

Es justamente este último aspecto en el que se ha centrado el Proyecto Ecoescuela, una iniciativa orientada a promover una mayor conciencia ecológica en España, implementando el ejemplo como la herramienta más poderosa en este camino de cuidado ambiental.

En dicho proyecto, cada niño asumirá el compromiso de plantar un árbol y ser responsable durante tres años de su cuidado. Pasado este tiempo, tendrá la oportunidad de replantarlo en una zona boscosa que haya sido afectada por incendios forestales.

Desde un pequeño rincón del territorio español, el programa busca involucrar a toda la comunidad educativa en la protección del medioambiente, así, los niños en edad escolar podrán adoptar el comportamiento ambientalista que ven en los adultos dentro de su centro escolar.

Marcar la diferencia dentro de los centros educativos Las escuelas son uno de los entornos donde los niños pasan mayor cantidad de tiempo al día. Por ello, su influencia en la adopción de determinadas conductas es notable. En este contexto, hacer uso de estos espacios para desarrollar la conciencia y respeto por el medioambiente puede resultar ampliamente beneficioso.

Bajo esta perspectiva, Ecoescuela contribuye en el proceso de involucrar a los niños en la lucha del medioambiente de una forma agradable y divertida. Esta empresa social proporciona a los centros educativos todos los recursos didácticos necesarios para que los alumnos realicen una acción heroica al sembrar un árbol que salvará al planeta.

La motivación forma parte del trabajo que docentes, padres y Ecoescuela llevarán a cabo en los niños, reconociendo su conducta y animándoles a mantener vivo su compromiso en esta lucha global.

La metodología aplicada por el proyecto Ecoescuela ha evidenciado que es posible cuidar del medioambiente involucrando a toda la población y transmitiendo a los más pequeños la conciencia y responsabilidad por proteger el planeta donde vivirán durante muchos años.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.