La colección Darven de Rioma reinterpreta el tejido de pana

martes, 29 de marzo de 2022

El tejido de pana fue creado en la ciudad inglesa de Manchester y fue un éxito a finales del siglo pasado, sobre todo en las décadas de los 70 y los 80. En la actualidad, es una tendencia que está tomando fuerza nuevamente para tapizar sofás, sillas, butacas o almohadones para salones, dormitorios o cualquier tipo de espacio.

La firma Rioma ha reinterpretado este tipo de tela en su colección Darven, aportando un concepto contemporáneo y actual a la tapicería y decoración. De esta manera, la pana es un clásico que se renueva cada temporada.

Características de la colección Darven La apariencia y calidad aterciopelada de la pana hacen que sea un material muy buscado para vestir distintos muebles y almohadones. En particular, la colección Darven de Rioma presenta una variedad cromática mediante su paleta de 27 colores actuales y modernos. Los tintes TENACIL con los que están fabricados los productos aportan una alta resistencia y garantizan que el color no se desgaste.

Por otra parte, el acabado antimanchas de la tela facilita la limpieza y el mantenimiento. También presenta una gran resistencia a la abrasión. Estas características posibilitan que los tejidos de pana de Rioma sean ideales para uso comercial de alto tránsito, espacios públicos y mobiliario de oficina. Además, estos productos han superado el Cigarette Test BS (British Standard) 5852, una normativa ignífuga que habilita su uso en locales y otros lugares con gran circulación de público.

Las ventajas de los tejidos de pana La pana es un material versátil fabricado con algodón, poliéster o fibra natural que se puede combinar con cualquier estilo decorativo. Es apropiado para los ambientes clásicos y también para los que tienen un aire industrial y más moderno. A la vez, funciona perfectamente dentro de espacios rústicos.

Existen varios tipos de pana que están determinados por la cantidad de hilos que se utilizan para su fabricación. Esto permite lograr distintos matices, aunque la resistencia y durabilidad son características comunes a todas las variantes que presenta este tejido.

Cuando se utiliza como tapizado resulta práctico, muy fácil de limpiar y además brinda una gran sensación de confort porque al tacto es aterciopelado. Por ejemplo, en un sofá se puede combinar el tapizado de pana con almohadones en distintos colores para crear un espacio acogedor dentro de un salón. También es muy utilizado para forrar sillas de uso diario.

Al usar la pana en cojines o muebles que son parte de un dormitorio, el ambiente gana en calidez y suavidad.

Es posible aprovechar todas las ventajas de este tipo de tejidos con los productos de la colección Darven de Rioma, con los que además es posible conseguir un toque diferencial desde el punto de vista estético.



