El smartphone es el dispositivo electrónico más versátil e imprescindible según plin.es Comunicae

martes, 29 de marzo de 2022, 10:53 h (CET) De todos los dispositivos electrónicos disponibles en la actualidad, si las personas tan solo pudiesen quedarse con uno de ellos, escogerían sin duda el smartphone, debido en gran parte a su gran versatilidad Se calcula que en el mundo hay más número de smartphones que de seres humanos. Este dispositivo electrónico es, de entre todos los disponibles, el favorito de la mayoría de personas, y son muchos quienes afirman que no podrían vivir sin él. Si bien la tecnología no hace más que avanzar, ofreciendo cada vez mejores tablets, ordenadores portátiles, ordenadores personales, asistentes personales, smarts TVs, smartwatches… Lo cierto es que el smartphone sigue reinando entre todos estos aparatos electrónicos, y parece ser que su éxito consiste, precisamente, en su versatilidad.

Un smartphone permite al usuario ir mucho más allá de lo que para un principio fue diseñado. Alrededor de este pequeño objeto han surgido toda una serie de accesorios que permiten a los usuarios darle todo tipo de usos y ampliar sus capacidades de forma exponencial. Con un smartphone, un solo periodista puede encargarse de redactar, grabar, editar y colgar una noticia, sin precisar de la intervención de nadie más, gracias a diversos accesorios y aplicaciones que le facilitarán el trabajo.

Los diferentes accesorios que pueden acompañar a un smartphone, permiten que se pueda disponer de un equipo de música en casa, o incluso obtener un asistente personal. Existen accesorios que permiten que el smartphone se convierta en la pantalla ideal para ver series o películas, o para usar como GPS cuando se va en carretera.

Por todo lo anterior, no es de extrañar que el mercado mayorista de telefonía móvil haya centrado sus objetivos no solo en mejorar de año en año sus aparatos, sino también en ofrecer nuevos y mejores accesorios que permitan sacar mayor provecho a los smartphones. Ser mayorista de accesorios móviles supone moverse dentro de un mercado innovador y cada vez más exigente, ya que los usuarios desean accesorios que cada vez les permitan exprimir más las capacidades de esos pequeños pero potentísimos ordenadores de bolsillo que son los smartphones.

Claramente, los amantes de las nuevas tecnologías apostarán siempre por tener y probar todas aquellas que salgan al mercado, pero de momento no parece que ninguna de ellas vaya a destronar al rey, el smartphone; y este, junto a todos sus accesorios, seguirá siendo el elegido ante la pregunta ‘¿Con cuál te quedarías, si solo pudieses quedarte con uno?’

