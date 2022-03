Ignacio, un ciudadano de Oviedo, consigue la exoneración de 80.000 euros de deuda Comunicae

martes, 29 de marzo de 2022, 10:41 h (CET) Nuevo caso de éxito de la Ley de la Segunda Oportunidad en Asturias. Ignacio, un cliente de Oviedo, del despacho especializado en la Ley de la Segunda Oportunidad EMPIEZA DE CERO, ha logrado eliminar el 100% de sus deudas. Gracias al Beneficio de la Ley que permite la Exoneración del Pasivo Insatisfecho, o lo que es lo mismo, librarte de todas las deudas que no se pueden pagar Ignacio contactó con EMPIEZA DE CERO con una situación completamente insostenible: más de 80.000 euros de deuda y varios procedimientos judiciales abiertos. Debido a este sobreendeudamiento, decidió empezar su procedimiento de la Ley de Segunda Oportunidad.



El primer paso fue elaborar y presentar el expediente de su caso en notaria, donde el notario dio fe de la insolvencia de Ignacio y procedió a la designación del mediador concursal que iba a hacerse cargo de su caso, iniciándose así la fase extrajudicial del procedimiento. En primer lugar, se llevó a cabo la paralización de los procedimientos judiciales abiertos. En segundo lugar, y acorde a sus ingresos y gastos, se presentó un acuerdo extrajudicial de pagos a sus acreedores, estableciendo una reducción de la deuda (quita) del 65% en un plazo de pago (espera) de 5 años. Con esta quita y este aplazamiento, Ignacio, abonaría una cuota asumible con sus ingresos y gastos. No obstante, tras agotar todos los intentos que exige la Ley, los acreedores no aceptaron el acuerdo propuesto y el letrado Álvaro Sánchez procedió a la presentación de la demanda de concurso consecutivo ante el Juzgado de Primera Instancia de Oviedo.

Una vez presentada la demanda de concurso y, transcurrido el oportuno plazo, se dictó, por parte del Juzgado de Primera Instancia de Oviedo, Auto de concurso. Tras los oportunos tramites procesales, entre los cuales destaca la salvaguarda del plan de pensiones de Ignacio, el Juzgado requirió la presentación del escrito solicitando el beneficio de la exoneración de la deuda o pasivo insatisfecho (BEPI).



En fecha 17 de marzo de 2022 el Juzgado de Primera Instancia de Oviedo dictaba Auto concediendo a Ignacio la cancelación del 100% de las deudas, permitiendo así a Ignacio rehacer su vida y empezar de cero.



En EMPIEZA DE CERO pueden ayudar en todo el proceso, solicitar información sin compromiso. Llamar al 722437409 o si se prefiere, concertar una cita en EMPIEZADECERO.es o venir a verles a sus oficinas: Calle Melquiades Álvarez, 26 – 1º A, 33003 Oviedo, Asturias.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.