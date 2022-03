Hannan-Piper Real Estate, reconocida por Leading Real Estate Companies of the World Emprendedores de Hoy

lunes, 28 de marzo de 2022, 16:44 h (CET)

En el sector inmobiliario, la calidad de servicio y capacidad de innovación son dos elementos cruciales ante un alto nivel de competitividad. Además, se caracterizan como criterios que ayudan a ser reconocidos por instituciones de alto renombre dentro del sector.

Al respecto, Hannan-Piper Real Estate logra contar con el reconocimiento de Leading Real Estate Companies of the World®️, la mayor organización de inmobiliarias independientes en el mundo, consolidándose como una de las 8 empresas en España en lograr la distinción mediante su membresía.

Compromiso con la calidad y excelencia Leading Real Estate Companies of the World® es una comunidad que reúne y premia a las agencias inmobiliarias miembros, considerando estrictos estándares, tanto de servicio como en el desempeño de su personal.

Al respecto, Paul Boomsma, Presidente y CEO de Leading Real Estate Companies of the World®, acentuó el compromiso de la organización por establecer los estándares de calidad, y ser ejemplo en la industria inmobiliaria.

“En una industria formada por más de 100.000 inmobiliarias caracterizadas por una oferta de servicios y una experiencia del cliente dramáticamente inconsistentes, nuestros miembros establecen el estándar de calidad en los mercados a los que sirven”, aseguró.

Asimismo, añadió que este aspecto es lo que les ha convertido en una comunidad selectiva a la que muy pocas agencias logran afiliarse, ya que su compromiso con la calidad representa una prioridad para cada uno de sus miembros.

En este contexto, la agencia Hannan-Piper ha logrado cumplir las rigurosas exigencias de la organización mostrando disponibilidad en el momento de recibir auditorías de control de calidad y en el cumplimiento de su código deontológico. Adicionalmente, la empresa se ha encargado de distinguirse por su calidad de servicio e innovación en el sector inmobiliario.

Conexiones internacionales para los servicios inmobiliarios Con una destacada trayectoria en el sector inmobiliario y, además, como parte de Leading Real, Hannan-Piper Real Estate mantiene conexiones globales que permiten ampliar el alcance de sus servicios inmobiliarios.

De esta manera, la agencia inmobiliaria se apoya en una amplia red de colaboradores a nivel internacional y a su vez, más de 15.000 agentes inmobiliarios al servicio de la población. Estos aspectos han contribuido a mantener elevados estándares de servicio y alcanzar nuevamente el reconocimiento de la selecta comunidad de empresas inmobiliarias a la que pertenecen.

En este escenario, Edgardo Vázquez, presidente y CEO de Hannan-Piper Real Estate, manifestó su agradecimiento al recibir la distinción, asegurando que esto transmitirá mayor confianza y seguridad a sus clientes, acerca de la calidad de los servicios que presta la compañía en el sector inmobiliario.

“Estamos muy agradecidos de contar con esta distinción, tanto en nuestra oficina de Barcelona como en la de Lloret de Mar, en la Costa Brava. Porque garantiza a nuestros clientes que pueden contar con una experiencia inmobiliaria de calidad cuando trabajan con nosotros. Se beneficiarán de nuestras conexiones globales con compradores y profesionales inmobiliarios de alta calidad en todo el mundo”.



