El primer curso presencial de trading y bolsa en Barcelona llega en septiembre de la mano de TradingforexTV Comunicae

lunes, 28 de marzo de 2022, 17:05 h (CET) En el mundo de las finanzas el trader debe ser el más listo. Gente con formación en económicas y matemáticas se manejan como pez en el agua entre todo tipo de instrumentos financieros Su objetivo es especular con los activos cotizados, realizar compraventas con mucha liquidez de mercado (acciones, divisas y futuros) y conseguir con esta especulación un beneficio económico cuando la operación genera plusvalía. Pero un trader no nace enseñado. Una buena formación es básica y ahora llega en Barcelona el primer curso presencial Trading de TradingforexSP.

Este curso está dirigido tanto para principiantes como para expertos del trading. El objetivo es que aprendan los conceptos y dinámicas, perfeccionar la técnica y conocer aquellos sistemas de trading para ganar al mercado. La principal garantía de este curso está en los formadores, traders expertos en ZuluTrade, una plataforma de comercio social y copiado que permite a los usuarios imitar las estrategias de inversión de los "expertos" en el comercio en los mercados de divisas. Estos formadores son:

Rubén Sánchez : nº1 en el mundo en ZuluTrade en 2018 y 2019 y finalista de la Btrading Cup 2020. Fundador de la academia Tradersew.

: nº1 en el mundo en ZuluTrade en 2018 y 2019 y finalista de la Btrading Cup 2020. Fundador de la academia Tradersew. David Peirote : nº1 en el mundo en ZuluTrade en 2018 y 2019 y ganador de la Btrading Cup 2020. Fundador de la academia Tradersew.

: nº1 en el mundo en ZuluTrade en 2018 y 2019 y ganador de la Btrading Cup 2020. Fundador de la academia Tradersew. Toni Morales : finalista de la Btrading Cup 2019 y experto en Mercados Financieros y Coaching.

: finalista de la Btrading Cup 2019 y experto en Mercados Financieros y Coaching. PolCastella: Fundador de TradingforexSP, traders desde hace 7 años y habilidad en uso de distintas estrategias, indicadores, patrones armónicos e institucional. El primer curso de trading y bolsa presencial se celebrará en Barcelona y tendrá una duración de 3 meses. Las clases empezarán el 27 de septiembre y tienen un precio de 2995 euros. Hay que reservar la plaza anticipadamente.

Esta formación experta en trading consiste en 60 horas donde estos cuatro profesores expertos darán las claves para poder moverse en el mercado de divisas y poder desarrollar una carrera como trader. Además esta formación se complementa también con más de 170 clases online, material de estudio y seis meses de asistencia tras la formación presencial para seguir practicando. Al finalizar el curso el alumno obtendrá un certificado y diploma.

El curso Trading Pro de TradingforexSP, el destinado a los traders más avanzados contiene un temario dividió en cuatro puntos:

Trading con Fibonacci.

Elliott Wave.

Trading Armónico.

Trading Institucional. Las formaciones se impartirán en las oficinas de TradingforexSP en Barcelona (aunque dependiendo del aforo se buscará otras oficinas en el centro de Barcelona). Las clases se llevarán a cabo los martes y jueves de 17 a 19 horas.

TradingforexSP además dispone deTradingforexTV, el canal de youtube de trading en español por el que han pasado todos los traders nacionales. En él se encuentran cursos, estrategias, indicadores, análisis en viva, etc. Es sin duda una ventana de gran interés para cualquier profesional del trading. Además los viernes, a través de la Radio del Trading se habla de temas de actualidad, se hacen previsiones de mercado, se resume la actualidad financiera de la semana y siempre se cuenta con el Trader Invitado, experto en trading que compartirás sus experiencias y consejos para todos los espectadores.

Vídeos

Curso de Trading Forex PRESENCIAL BARCELONA



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.