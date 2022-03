NFTs, Criptoarte y Metaversos los nuevos Negocios del Siglo XXl Comunicae

lunes, 28 de marzo de 2022, 16:04 h (CET) NFT's, Criptoarte y los Metaversos, la nueva mina de oro para empresas, emprendedores y celebrities que factura miles de millones de dólares al año Empresas y celebrities han encontrado en el criptoarte y los NFTs (Non fungible tokens) un nuevo nicho de mercado, que en el año 2021 facturó más de 23.000 millones de dólares. Además la entrada en escena de los Metaversos y según las estimaciones más conservadoras de Goldman Sachs, un 15% de la economía digital podría desplazarse al metaverso, lo que representaría una oportunidad de 2,6 billones de dólares.

La agencia y consultora de servicios de criptoarte, NFTs y metaversos Tokenyx presenta el próximo miércoles día 6 de Abril en la Antiga fàbrica Estrella Damm, un evento presencial único en su género que contará con la participación de grandes expertos del mundo del criptoarte, Nfts, Blockchain, finanzas y metaversos.

Participan en este evento: Antonio Lara (Tokenyx), Marc Clusa (Tokenyx), Xavier Simó (Inlea), Arnau Ramió (Cryptomaster Academy), Montse Guardia (Big Onion), Edmon pallerola (Biomefi), Jordi Sellas (Ideal Barcelona), Miquel Gouarré (Bluechain), Antonio Cantalapiedra (Woonivers) y la reconocida artista digital Gala Mirissa y Marta Ambor (Bluechain).

Antonio Lara y Marc Clusa, fundadores de Tokenyx, comentan la importancia que tiene hoy en día contar con una buena planificación y rodearse de un buen equipo de profesionales, antes de lanzar una colección de NFTs o de integrarse en el Metaverso. Por ese motivo, deciden hace unos meses junto a Xavi Simó y Rosa Martorell, lanzar Tokenyx y ofrecer un servicio integral de consultoría, orientación, legal-tech, diseño, creación y comercialización de NFTs, para artistas, celebrities, empresas y profesionales de todos los sectores.

La agencia cuenta con un reputado equipo de profesionales especialistas en criptoarte e introducción y acompañamiento a los metaversos, así como amplia experiencia en la organización de eventos, subastas de objetos y momentos icónicos de celebrities.

No cabe duda, que los negocios del siglo XXI están cambiando y que hay que tomar acción cuanto antes para poder estar a la vanguardia en este nuevo ecosistema digital, que trasladara a mundos paralelos, donde la realidad inmersiva y los NFTs serán los principales protagonistas.

Web oficial: www.tokenyx.io

Web del Evento 6 Abril: https://bit.ly/tokenyxevent

Vídeo Evento Tokenyx: https://bit.ly/tokenyxvideo

