Recuperación del turismo en Barcelona Emprendedores de Hoy

lunes, 28 de marzo de 2022, 10:48 h (CET)

El sector turístico en España se ha visto gravemente afectado con la llegada de la pandemia por el Covid-19. No obstante, la recuperación del turismo en Barcelona y otras ciudades del territorio nacional parece ser un hecho en este 2022, debido a las medidas de control sanitario para los visitantes internacionales, como el pasaporte Covid, la exigencia del esquema de vacunación y las pruebas de detección del virus.

Los mejores lugares para visitar Barcelona en el 2022 La ciudad de Barcelona es uno de los destinos preferidos por los turistas debido a su arquitectura, su cultura, su gastronomía y sus gentes. Barcelona destaca, entre otras cosas, por su arte y arquitectura y por su infinidad de bares y restaurantes para pasar buenos momentos. La Sagrada Familia, la Casa Batlló, el Palau de la Música Catalana, el Museo Picasso, el Parque Güell, el Museo Nacional de Arte de Cataluña, el Puerto Olímpico, la Catedral de Barcelona, el Camp Nou, el Tibidabo o la playa de la Barceloneta son solo algunas de las opciones para admirar.

Sobre la recuperación del turismo en Barcelona La recuperación turística de la ciudad dio comienzo de manera muy tímida en el primer trimestre del año 2021, dado que empezaron a llegar algunos turistas, aunque muy pocos. No obstante, representantes del sector del turismo confían en que este 2022 se incrementará significativamente el número de visitas, lo que también implica una recuperación económica trascendental.

Durante la pandemia y con la visión de recuperación del turismo, algunas empresas del sector han aprovechado para optimizar sus servicios y adaptarlos a la nueva normalidad. Este es el caso de Badabus, una empresa dedicada al alquiler de autocares y minibuses en Barcelona con más de 25 años de experiencia en el sector, la cual, además cuenta con un certificado de seguridad biológica que garantiza el cumplimiento de los requisitos del protocolo STOP COVID-19 para que sus viajeros viajen de forma no solo cómoda sino segura; y que se adapta a las necesidades de cada cliente realizando excursiones, tours culturales, gastronómicos y, en definitiva, lo que cada cliente demande.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.