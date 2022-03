Curso de Flores de Bach y Curso Gestión del Estrés con Fortalecimiento Vital Emprendedores de Hoy

lunes, 28 de marzo de 2022, 09:36 h (CET)

El descubrimiento de elixires y su acción terapéutica se atribuye al médico Edward Bach, a pesar de que el uso de flores con fines curativos es mencionado en antiguos escritos chinos.

Este, en los años 30 del siglo pasado, se encargó de desarrollar y difundir un sistema de curación basado en el uso de flores. Eso es lo que hoy en día se conoce como las Flores de Bach. Estas esencias naturales son utilizadas para el tratamiento de diversas situaciones emocionales como soledad, miedos, desesperación, obsesiones, depresión y estrés.

Fortalecimiento Vital es un centro de naturopatía basado en el poder curativo de la naturaleza. Entre sus servicios, incluyen un sistema de formación donde proporcionan conocimientos sobre esta medicina alternativa. Actualmente, tienen a disposición el Curso Flores de Bach y el Curso Gestión del Estrés.

Las ventajas de las Flores de Bach La teoría desarrollada por Edward Bach señala que los problemas emocionales son la causa de toda dolencia física. En su búsqueda por resolver estos conflictos creó la llamada terapia floral, donde se incluyen 38 tipos de flores. Esta terapia alternativa ganó cada vez más popularidad, llegando al punto de convertirse en una materia de estudio compartida.

Una de las ventajas de las Flores de Bach es que, por ser remedios naturales, no tienen efectos secundarios ni contraindicaciones. Esto las hace aptas para personas de cualquier edad, desde los recién nacidos hasta personas de avanzada edad y también para las embarazadas. Además de ello, las sustancias involucradas en este tipo de terapia no son adictivas y sus efectos desaparecen cuando el paciente ha superado el problema.

Cada flor contiene una cualidad energética que ayuda a equilibrar el cuerpo del paciente. Con las flores de Bach se busca rescatar el equilibrio emocional para impedir la aparición de enfermedades físicas.

Aprender sobre las Flores de Bach y la gestión del estrés de la mano de la formación de Fortalecimiento Vital Con el Curso Flores de Bach y el Curso Gestión del Estrés impartido por Fortalecimiento Vital, los estudiantes aprenderán cuáles son los 38 remedios naturales creados por Bach así como la función de cada uno en el tratamiento de disfunciones de origen psicosomático y el desarrollo de la inteligencia emocional.

Se ha demostrado que la mala gestión del estrés es una de las causas de los estados mentales negativos. Con este curso también se busca aportar a los profesionales de la salud natural los conocimientos y recursos necesarios para contribuir de forma natural a alcanzar un estado óptimo de salud.

El objetivo de Fortalecimiento Vital es que los alumnos destaquen por su alta cualificación en el campo de la naturopatía. Para ello, aportan herramientas que les permiten desarrollarse de manera profesional con recursos actualizados para tratar los diferentes factores que afectan la salud y la calidad de vida de la sociedad actual.



