MAKANA FOODS, presenta la apertura de su nuevo restaurante en Bormujos

lunes, 28 de marzo de 2022, 09:12 h (CET)

El grupo MAKANA FOODS continúa la expansión prevista para 2022 y abre su tercer restaurante en Bormujos, Sevilla.

Con apenas 2 años de vida, y tras aventurarse a abrir su primer local en plena pandemia, el restaurante de sushi y poké de moda, continúa su expansión por Sevilla, abriendo en esta ocasión su tercer restaurante en Bormujos.

El nuevo local está situado en la transitada Avenida de la Universidad de Salamanca, n.º 8, asentado con una clara orientación al delivery y take away en la localidad sevillana.

Especialidad en sushi y poké: el nuevo restaurante en Bormujos La misión de MAKANA es ofrecer una experiencia distinta de healthy food, más saludable, ligera y divertida, con menos grasas y cocinados, centrada principalmente en el sushi y el poké y otras alternativas como sus Salad Rolls, que combinan ingredientes saludables y frescos enrollados en una tortilla de trigo.

Su objetivo es continuar su expansión y ofrecer alternativas ligeras y saludables al clásico delivery & take away, para trasladar su #experienciaMAKANA FOODSa más rincones de Andalucía.

La elección de una carta cuidada al detalle y enfocada en disponer de las mejores combinaciones de ingredientes y calidad ha sido el estandarte de esta iniciativa que cuenta con profesionales amantes y apasionados por su trabajo, que son exigentes consigo mismos y se preocupan por la sostenibilidad, la estética y la presentación de sus establecimientos. Esa visión integral es pieza trascendental de MAKANA FOODS, ya que usan packaging ecológico, motos eléctricas, agua del proyecto social AUARA, reciclaje constante e incorporan productos de temporada en sus preparaciones. Su sello diferencial les permite estar a la vanguardia con platos apetecibles que responden a un proceso de responsabilidad social y a su vez al ideal de una idónea atención al cliente.

Sus locales están decorados de forma armónica y con un estilo contemporáneo que alude a la diversión y la tranquilidad. A través de sus lemas #NosImporta y #NosImportas promueven valores de compromiso, integración, amabilidad y cortesía.

Grandes beneficios de escoger a MAKANA FOODS como restaurante predilecto En este restaurante, el cliente no es un consumidor más, sino que es alguien importante que es atendido con afabilidad, cariño y respeto. Ese trato especial no es un esquema estandarizado sin asidero, sino que responde a los valores de la marca y su enfoque característico y fundamental.

Esta empresa utiliza productos frescos de comercios locales, se alejan del estilo prefabricado que no da valía a los alimentos y se inclinan por crear platos con menor cantidad de grasas y precios asequibles. Su propuesta es versátil, por lo que en la elección de pokés, por ejemplo, el comensal puede escoger en un bol la base, proteína, salsa y los toppings que más se ajusten a sus gustos.

De esta forma, es posible consumir platos de calidad, recibir un trato ameno y estar en un ambiente sano, atractivo y ecológico al mismo tiempo. MAKANA FOODS es un referente en el sector de la restauración y su éxito se debe a la constancia, la firmeza y la creación de preparaciones exquisitas, saludables y divertidas.



