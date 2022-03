​Las mejores estancias de vacaciones en México ¡Relájate y disfruta de la vida! Redacción

lunes, 28 de marzo de 2022, 12:44 h (CET) México es una tierra perfecta para pasar unas buenas vacaciones relajantes. A continuación, todas las mejores estancias para considerar.



Estancias de México para tener unas buenas vacaciones

Realizar apuestas deportivas puede ser una excelente opción a través de un bono sin depósito. Es decir, se puede implementar un pronóstico deportivo con el objetivo de obtener rédito al acertar. Ahora bien, también hay que tener en cuenta que se pueden aprovechar de muchas maneras las ganancias obtenidas.

Una radica en tomarse unas vacaciones, con el objetivo de relajarse después de varios meses de trabajo. En el caso de México, ¿cuáles son las mejores opciones para disfrutar? A continuación, las mejores ubicaciones que debes tener en cuenta, tanto por su confort como por su ubicación.

Hacienda Chichen

Se trata de un complejo ecológico perfecto para disfrutar dentro de México. Se encuentra en la ciudad maya de Chichén Itzá y cuenta con una entrada privada, con pileta al aire libre, actividades de conciencia ecológica y spa. Allí vas a poder disfrutar de las terapias mayas milenarias, además de masajes y tratamientos de belleza.

Las habitaciones incluyen muchas funciones de confort. Todas ellas son elegantes y cuentan con un diseño ecológico, con un estilo colonial perfecto para la ocasión. Por lo tanto, se pueden ver azulejos coloniales, fotografías de la flora autóctona y la fauna de México. También se destacan las colchas tejidas a mano.

Por otra parte, la propuesta gastronómica es extremadamente completa. Por ejemplo, en la Hacienda Chichen se sirven platos de cocina fusión maya, junto con algunos tragos que no te olvidarás jamás. Por lo tanto, se trata de una opción perfecta para aquellos amantes de la naturaleza.

Hacienda Los Picachos

Otra alternativa para disfrutar, esta vez en Querétaro. Esta estancia se convierte en un complejo que busca combinar lo mejor de la vida moderna con los espacios campestres. El hotel cuenta con funciones de primer nivel, motivo por el cual hospedarse aquí significa una experiencia completa.

Cuenta con 52 habitaciones, entre las que aparecen 12 Grand Suites. Uno de los principales atributos es que dispone de 2 restaurantes, además de espacios privados para distintos eventos. Por otro lado, podrás disfrutar de una sesión de spa, clases de gimnasia e incluso algunas ceremonias de temazcal. ¡No te lo puedes perder!

Rancho El Paraíso de Ayotoxco

Se encuentra en el estado de Puebla, a solamente 20 kilómetros de Cuetzalan, cerca de la sierra Nororiental del mismo estado. Un lugar perfecto para relajarse. Alejado de la ciudad, tiene cabañas que están realmente muy bien equipadas. La comida está a la altura y la atención es de lo mejor de todo México.

Todas las cabañas están realizadas de bambú, donde existen unas 10 habitaciones que tienen 2 camas matrimoniales. Pero eso no es todo: también vas a poder disfrutar de algunas actividades perfectas para los aventureros, como la bicicleta de montaña, la tirolesa y otras alternativas.

