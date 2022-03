Llega a Málaga un nuevo modelo de óptica con la apertura del ZEISS Vision Center Comunicae

viernes, 25 de marzo de 2022, 18:15 h (CET) Inaugurado ayer, con presencia de la embajadora de la marca, Anne Igartiburu, el concepto que inspira los ZEISS Vision Center (ZVC) de todo el mundo es el de generar una experiencia de compra única para los usuarios de gafas, que abarca desde la selección de la montura y la refracción más precisa de la visión, hasta la individualización de sus lentes oftálmicas Hoy, 25 de marzo, abre un nuevo modelo de óptica en Málaga: ZEISS Vision Center (ZVC). En la actualidad hay 235 ZVCs en 20 países de todo el mundo, incluido EE. UU., China (Hong Kong), Sudáfrica, Brasil o Alemania. Este espacio inaugurado en la capital andaluza se trata de un novedoso concepto de óptica, donde la innovación, la tecnología de vanguardia y cualificados profesionales se unen para el mejor cuidado de la visión.

La inauguración oficial del ZVC Málaga tenía lugar ayer, en un acto que condujo la embajadora de la marca ZEISS, Anne Igartiburu, y que contó con la presencia del director general de ZEISS Vision Care España, Alberto Cubillas, del vicecónsul de Alemania en Málaga, Peter Lüder, y, naturalmente, el gerente del nuevo centro José González.

Anne Igartiburu recordaba ayer en la inauguración que no hay muchas marcas que cumplan 175 años de historia. En 2022, ZEISS cumple 176, "y eso es porque ZEISS sabe mirar más allá, busca mejorar la vida de las personas en el largo plazo, generando con ello un vínculo de total confianza en sus usuarios". El espíritu innovador y la búsqueda constante de la excelencia "hacen de ZEISS una marca inspiradora con la que me siento identificada", añade Igartiburu. Por eso confía en ZEISS y en los ZEISS Vision Center, "que son el máximo exponente de sus logros empresariales, y por eso recomiendo a los malagueños que lo visiten y descubran este nuevo concepto de óptica", termina.

"Es un orgullo ser pioneros en Málaga con la apertura del ZEISS Vision Center. De la mano de la multinacional alemana prestaremos a los malagueños un servicio de salud visual digital, del siglo XXI, con un concepto de óptica diferente, enfocado hacia el futuro", explica José González.

Adaptado a las nuevas necesidades y a las medidas de seguridad

El lugar elegido para su emplazamiento en Málaga es la calle de Ataranzas, 3, en pleno casco histórico, un lugar emblemático, amado por todos los malacitanos.

Con un diseño espectacular como valor añadido, lo que realmente va a marcar la diferencia para los malagueños cuando visiten el ZEISS Vision Center Málaga es el Análisis Visual ZEISS. Se trata de un proceso de consulta estructurado sistemáticamente para determinar con exactitud las necesidades del paciente. Está basado en la experiencia del profesional de óptica, que tiene su perfecta extensión en los instrumentos de alta tecnología para refracción subjetiva y objetiva con los que cuenta el ZVC, así como en aplicaciones de prueba de visión y consulta de lentes.

El experimentado equipo de ZVC Málaga va a poder mostrar a los pacientes cualquier parte del proceso de revisión visual sobre una tablet. De esta manera, el consumidor contará con toda la información que necesita para tomar la mejor decisión sobre sus nuevas gafas. Entre los instrumentos de última generación con los que cuenta ZVC Málaga está ZEISS VISUFIT1000, una plataforma digital que genera un avatar del paciente en sólo unos segundos y permite la prueba virtual de monturas, gracias al módulo Virtual Try-On, en un riguroso protocolo de revisión visual sin contacto. "El reconocido prestigio de la tecnología alemana, y la apuesta constante por la innovación beneficiarán ahora la salud visual de los malagueños", afirma Peter Lüder.

El concepto que inspira el ZVC Málaga es el de generar una experiencia única para los usuarios de gafas, que incluye desde la selección de la montura y la revisión visual más precisa, hasta la individualización de las lentes oftálmicas. "El nuevo ZVC Málaga tiene en cuenta todos los aspectos necesarios para generar la experiencia que busca el consumidor digital de hoy, también en la óptica", termina Alberto Cubillas.

