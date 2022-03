¿Cómo elegir correctamente el papel pintado? Por DECORÁN

El papel pintado ha regresado al diseño de interiores desde hace varios años ya que permite crear un ambiente especial en cada una de las habitaciones. Cualquiera que sea el estilo de decoración que se esté planeando crear, hay un papel pintado que se adapta a él. Pero ante la variedad de colores, diseños, materiales o usos, no siempre es fácil hacer la elección correcta DECORÁN, empapeladores en Vallecas, muestra algunos consejos para elegir el papel pintado perfecto para cada decoración:

¿Cuáles son los diferentes tipos de papel pintado?

Papel pintado tradicional

El papel pintado tradicional (o clásico), consiste en una o varias hojas de papel sobre las que se imprimen los motivos, es el tipo más común de papel pintado.

Este tipo de papel pintado es especialmente fino y frágil y sirve como solución económica para un dormitorio de adultos.

Papel pintado vinílico

Este tipo de papel pintado consiste en una capa de papel cubierta con una película de PVC, sobre la que se imprimen los motivos. La capa superior del papel pintado es impermeable, por lo que es especialmente adecuado para espacios húmedos como baños y cocinas. También es fácil de mantener, ya que se puede lavar o incluso cepillar.

Por último, el papel pintado vinílico puede tener un aspecto brillante o mate.

Ventajas

Resistente al roce, al impacto de la luz y a los rayos UV

Revestimiento impermeable (apto para espacios húmedos)

Fácil de mantener (lavable) Papel pintado de vinilo expandido en relieve

Se trata de una variante del papel pintado vinílico, en la que la capa de PVC se ha calentado para crear un efecto de relieve en la superficie. Esta característica permite que este tipo de papel pintado oculte pequeñas imperfecciones y grietas en una pared dañada. Tiene las mismas ventajas que el papel pintado de vinilo.

Papel pintado no tejido

Este tipo de papel pintado está compuesto por fibras de celulosa comprimidas y recubierto con una capa de vinilo, el papel pintado no tejido es popular por su robustez y facilidad de mantenimiento.

En función de su grosor, es capaz de enmascarar defectos más o menos importantes (defectos leves y grietas). Se instala directamente sobre una pared encolada y no se deforma durante el secado, lo que facilita mucho su aplicación. El papel pintado no tejido también es fácil de retirar cuando ya está viejo.

Ventajas

Resistente al agua (apto para habitaciones húmedas)

Fácil mantenimiento

Permite ocultar los pequeños defectos

Es agradable al tacto

Disponibilidad en grandes anchos Otros tipos de papel pintado según su uso

Papel pintable

Este tipo de papel es más grueso que el papel pintado tradicional y generalmente de color blanco, el papel pintable es muy resistente y puede utilizarse para cubrir paredes o techos dañados. Una vez instalado, se puede pintar en el color deseado. Se presenta en dos formas:

Papel pintable: Económico y disponible en muchos diseños, puede aplicarse fácilmente para cubrir pequeños defectos.

Económico y disponible en muchos diseños, puede aplicarse fácilmente para cubrir pequeños defectos. Papel pintado de fibra de vidrio: También disponible en diferentes diseños, es igual de fácil de instalar, pero ofrece una resistencia aún mayor, evita nuevas grietas y tiene la ventaja de estar disponible en grandes anchos. Papel pintado especiales

Algunos papeles pintados hacen algo más que cumplir su función decorativa, tienen características técnicas innovadoras y pueden utilizarse para resolver diversos problemas, como, por ejemplo:

- Papel pintado autoadhesivo y reposicionable: Se trata de papel pintado de vinilo que se puede pegar directamente en la pared, como una pegatina. Se puede reposicionar varias veces y se retira fácilmente cuando se desea hacer un estilismo nuevo en el hogar.

- Papel pintado magnético: Este papel pintado se compone de 2 capas: una base magnética, una de cuyas caras es autoadhesiva, para fijarla a la pared, y unas tiras magnéticas en las que aparece la decoración. Una solución perfecta para los que les gusta cambiar la decoración con regularidad y sin limitaciones.

- Papel pintado acústico: Disponible en acabado vinílico o textil, este revestimiento mural puede instalarse fácilmente gracias a su cara adhesiva, y reduce significativamente la repercusión de sonido en las habitaciones.

- Papel pintado Guardia o anti radiación: Diseñado para filtrar las frecuencias presentes en el entorno doméstico (Wifi, teléfonos móviles, Bluetooth, campos eléctricos, etc.), este papel pintado técnico es muy eficaz contra las ondas que contaminan el día a día.

- Papel pintado de pizarra: Al igual que una pizarra escolar, el papel pintado de pizarra tiene una cara que permite escribir o dibujar con tiza. Para facilitar su instalación, el reverso del papel suele ser autoadhesivo.

- Papel pintado fosforescente: Se trata de un papel pintado con motivos realizados con tinta fosforescente. El papel pintado absorbe la luz natural o artificial y la devuelve cuando la habitación está a oscuras.

Papel pintado: ¿cómo elegir la decisión correcta?

Para elegir el papel pintado adecuado, es necesario tener en cuenta varios criterios:

- El estado de la superficie

Cuanto más deteriorada esté la superficie (pequeños agujeros, grietas superficiales, etc.), más necesario será optar por un papel pintado grueso y resistente (papel pintado no tejido, en particular). Si se prefiere utilizar un papel pintado tradicional o de vinilo, se tendrá que preparar la superficie adecuadamente (lavar, lijar, rellenar, etc.), es importante recurrir a profesionales para obtener un diseño de pared optimo.

- La habitación que se va a empapelar

El tipo de habitación que se va a empapelar es un factor determinante en la elección del papel pintado que se va a utilizar. Por ejemplo, una habitación húmeda requiere un papel pintado impermeable y fácil de limpiar (de vinilo o no tejido). Cuanto más intenso sea el uso de la habitación, más grueso y fácil de mantener debe ser el papel pintado. Por ejemplo, es necesario evitar utilizar el papel pintado tradicional (ya que es demasiado frágil) en una escalera o en el dormitorio de un niño.

- Mantenimiento: En función de la habitación en la que se vaya a decorar con papel pintado, se debe elegir el tipo de mantenimiento adecuado. Por ejemplo, en caso de la habitación de un niño, elegir un papel pintado lavable sería la opción más acertada.

¿Qué papel pintado elegir para cada habitación?

Según DECORÁN, instaladores de fotomurales y pintores profesionales, para la elección del papel pintado se debe tener en cuenta el tipo de habitación que se va a decorar (si es húmeda o seca) y la frecuencia de uso de la misma.

Estos son los tipos de papel pintado que hay que elegir según las habitaciones de una casa:

- Vestíbulo, pasillo o escaleras: Al tratarse de zonas muy transitadas y potencialmente expuestas al roce, es mejor optar por un papel pintado vinílico, que será a la vez grueso y fácil de lavar en caso de que se ensucie.

- Dormitorios: Aunque todos los tipos de papel pintado pueden ser adecuados para un dormitorio de adultos (especialmente los tradicionales y no tejidos, por su tacto suave), es importante elegir un papel pintado lo suficientemente resistente para un dormitorio infantil. Optar por un papel pintado de vinilo, que es fácil de limpiar y significa que no se tendrá que preocupar por la más mínima marca de dedos o manchas.

- Salón o comedor: Elegir un papel pintado no tejido, permite limpiar la suciedad y ofrece un acabado más cálido. Lo ideal es limitar el papel pintado a una sección de la pared, para que el ambiente no sea demasiado agobiante.

- Baño y cocina: En este tipo de estancias es imprescindible utilizar un papel pintado resistente a la humedad, grueso y lavable. Para combinar estas 3 cualidades, es preferible elegir papel pintado de vinilo, vinilo expandido o no tejido.