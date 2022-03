AleaSoft: La falta de proyectos con PPA pone el foco de la financiación en los proyectos merchant Comunicae

viernes, 25 de marzo de 2022, 14:08 h (CET) De los proyectos bajo el régimen de rentabilidad razonable del RD 413/2014 ya quedan muy pocos que necesiten financiación. La extrema volatilidad de los precios de los mercados de electricidad en la actualidad ha provocado que se cierren pocos contratos PPA. Ante esta situación de poca disponibilidad de proyectos de energías renovables para financiar, los lenders están empezando a cambiar su opinión sobre los proyectos merchant El pasado 17 de marzo tuvo lugar la 20 edición de los webinars mensuales organizados por AleaSoft Energy Forecasting. El encuentro contó con la participación de ponentes de EY que, también en la mesa de análisis posterior, expusieron la situación actual del sector de las energías renovables en España, tanto en el aspecto de la regulación, como de la financiación de los proyectos y de la valoración de activos. Como es habitual en los webinars mensuales, también se llevó a cabo un análisis de la evolución de los mercados de energía en Europa durante las últimas semanas, marcadas principalmente por la invasión rusa en Ucrania. Los clientes de EY y de AleaSoft Energy Forecasting, así como los interesados en sus previsiones pueden solicitar la grabación del webinar aquí.

A continuación, se describen las conclusiones sobre las condiciones actuales de la financiación de los distintos tipos de proyectos de energías renovables, su disponibilidad y el atractivo para los inversores y las entidades financieras.

Los pocos proyectos del RD 413/2014

Los proyectos más atractivos para los financiadores y aquellos que obtienen actualmente las mejores condiciones de financiación son los proyectos bajo el esquema de remuneración del Real‑Decreto 413/2014. Estos son los proyectos que, antes del Real‑Decreto, disfrutaban de la feed‑in‑tariff y que ahora reciben una compensación para una rentabilidad razonable.

Estos proyectos son fácilmente financiables con muchas entidades nacionales e internacionales dispuestas a ofrecer financiación. A estos proyectos se les ofrecen apalancamientos que pueden llegar al 90% e intereses que no superan el Euribor + 2%. El “inconveniente” de estos proyectos es que ya quedan muy pocos disponibles. Según EY, aún hay proyectos que necesitan financiación, pero la mayoría ya se han refinanciado.

La escasez de proyectos con PPA

Los siguientes proyectos en términos de atractivo y condiciones de financiación son los proyectos que disponen de un contrato de venta de la energía a largo plazo, un PPA. Son también proyectos que no tienen problemas para encontrar financiación porque las entidades financieras los ven interesantes. Actualmente, las condiciones son atractivas y permiten apalancamientos de hasta el 80% y los intereses no superan el Euribor + 2,5%.

El inconveniente con estos proyectos es que actualmente se están cerrando pocos PPA y hay pocos proyectos disponibles que necesiten financiación. La extrema volatilidad de los precios en los mercados de electricidad está haciendo muy difícil que se lleguen a acordar contratos a largo plazo. Según EY, esta situación se viene dando desde 2020, cuando la pandemia hundió los precios en los mercados lo que complicó las negociaciones en los PPA. En la actualidad, los precios altos y la volatilidad provocan la misma situación de dificultad a la hora de concretar los contratos.

El cambio de percepción sobre los proyectos merchant

Hasta ahora, en España, los proyectos merchant, aquellos cuya única fuente de ingresos es la venta de la energía al precio del mercado, no han recibido prácticamente atención, con tan solo unas pocas entidades financieras interesadas en ellos. Las condiciones que actualmente estos proyectos obtienen son menos ventajosas que en los proyectos anteriores, con apalancamientos que no superan el 65% e intereses que pueden llegar al Euribor + 3,25%.

Sin embargo, dada la situación actual de la poca disponibilidad de proyectos del RD 413/2014 y de proyectos con PPA para financiar, las entidades financieras están prestando cada vez más atención a los proyectos merchant. Según EY, a no ser que la situación de los PPA cambie mucho, los proyectos merchant van a ganar protagonismo próximamente en la financiación.

Los nuevos proyectos de las subastas REER

Próximamente, en el panorama de proyectos disponibles para financiar van a empezar a aparecer los proyectos ganadores de las subastas del Régimen Económico de Energías Renovables. El REER funciona a modo de PPA a doce años, donde el productor recibe el precio ofertado en la subasta más una cierta exposición a los precios de mercado.

La parte atractiva de estos proyectos es que no tienen riesgo de contraparte ya que el contrato tiene la garantía del Estado. Por lo que se considera que serán proyectos que no tendrán problemas para encontrar financiación con buenas condiciones.

Análisis de AleaSoft Energy Forecasting sobre las perspectivas de los mercados de energía en Europa y la financiación de proyectos renovables

El siguiente webinar de la serie de webinars mensuales organizados por AleaSoft Energy Forecasting tendrá lugar el día 21 de abril y, además de revisar la evolución y perspectivas de los mercados de energía en Europa, se centrará en un aspecto clave de la transición energética y para el que las previsiones de precios horarios a largo plazo son imprescindibles: el futuro de los sistemas de almacenamiento de energía.

Para más información, es posible dirigirse al siguiente enlace: https://aleasoft.com/es/falta-proyectos-ppa-foco-financiacion-proyectos-merchant/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.