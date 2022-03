Edurne Pasaban, nueva embajadora del Oxfam Intermón Trailwalker de Girona 2022 Comunicae

viernes, 25 de marzo de 2022, 13:39 h (CET) La alpinista y primera mujer en todo el mundo en conseguir coronar los 14 ochomiles será la impulsora de esta edición contra la crisis climática. Pasaban presenta esta nueva edición en un video donde explica los motivos para participar en este reto deportivo y solidario que tendrá lugar los próximos 21 y 22 de mayo en Girona. Disponible video con su testimonio y compromiso La alpinista de origen vasco, Edurne Pasaban, participará en el Oxfam Intermón Trailwalker que tendrá lugar en Girona el fin de semana del 21 y 22 de mayo e impulsa el desafío animando a inscribirse. Pasaban habla de valores fundamentales como la valentía, la motivación o el inconformismo, indispensables para afrontar sus retos deportivos: Valores que comparte con Oxfam Intermón. “La valentía significa en no dejar de intentar las cosas” pues “la montaña me ha enseñado que la motivación está en las cosas pequeñas”, afirmando que el ser inconformista y ser solidario van ligados. Además, sobre su participación en el Trailwalker declara que “creo en el proyecto, porque pienso que ligar el deporte con la solidaridad es una buena fórmula…Y para todos los que amamos la montaña y la naturaleza, es una manera muy bonita para ayudar a hacer un mundo mejor a otros”.

En esta edición el Oxfam Intermón Trailwalker suma a sus ya tradicionales 100 y 50 km, un recorrido de10 kilómetros, a realizar en 4 horas, y donde se podrá disfrutar de la experiencia con la familia y amigos. Edurne Pasaban este año compartirá el reto en familia para apoyar, de esta manera, a las personas más expuestas al impacto del cambio climático y que no tienen acceso a agua potable. Asimismo, la alpinista anima a quien quiera participar para conseguir la recaudación de 500 euros para la distancia de 10 kilómetros y de 1.500 euros para la prueba de 50 o 100 kilómetros.

¿Por qué es importante participar en el Oxfam Intermón Trailwalker?

Pasaban recuerda que tras dos años de pandemia es importante hacer equipo y unirnos, porque los fondos recaudados en este desafío irán destinados a mejorar las condiciones de vida de otras personas que sufren la sequía, la pérdida de sus cosechas o la falta de acceso a agua potable

Edurne Pasaban

Edurne Pasaban Lizarribar (1973) es una alpinista, y la primera mujer en todo el mundo en conseguir coronar los 14 ochomiles, ingeniera industrial y empresaria española. Actualmente, Edurne compagina puestos de responsabilidad en diversas empresas con una dilatada actividad como conferenciante. En sus ponencias comparte de forma cercana y directa los principios fundamentales y herramientas que ha adquirido en sus años de carrera profesional, tanto en el mundo deportivo como en el empresarial.

El Trailwalker en el mundo

Participar en el Oxfam Intermón Trailwalker es formar parte del movimiento global de Oxfam contra la pobreza y la injusticia. Actualmente se celebra en 9 países: Hong Kong, Corea del Sur, India (2 eventos anuales), Australia (3 eventos anuales), Nueva Zelanda, Bélgica, Francia (2 eventos anuales), Gran Bretaña y España. En España se organizó el primer Trailwalker en 2011, y se ha llegado a celebrar en tres recorridos simultáneamente durante dos ediciones (Girona, Madrid y Euskadi).

En la última edición de Girona del pasado año participaron un total de 185 equipos (1.110 participantes), de los cuales, el 67% de los equipos pertenecían a empresas.

Oxfam Intermón

Es una red de cambio que lucha contra las desigualdades para acabar con la pobreza y la injusticia, ahora y a largo plazo. Un movimiento formado por millones de personas que brindan su apoyo a comunidades para lograr mejores medios de vida, aumentar su resiliencia y proteger vidas, especialmente en momentos de crisis. Una red que lucha para abordar las causas subyacentes de las desigualdades, consecuencia de años y años de políticas que perpetúan privilegios y mantienen a millones de personas sumidas en la pobreza y la injusticia. Por ello, desde Oxfam Intermón actúan para impulsar cambios duraderos, porque todo el mundo merece un futuro con igualdad de oportunidades para prosperar, y no solo para sobrevivir. La igualdad es el futuro.

