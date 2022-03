César Azpilicueta: “Estoy orgulloso de ser capitán del Chelsea siendo extranjero” Además de Azpilicueta, ‘Fever Pitch’ también cuenta con los testimonios de Thiago Silva, Alexander Lacazette, Rodri Hernández o Yaya Touré Redacción

viernes, 25 de marzo de 2022, 11:00 h (CET) DAZN, la plataforma global líder de streaming de deporte, ofrece a los aficionados al fútbol un nuevo episodio de ‘Fever Pitch’, el formato que, de la mano de Nacho González, acerca a los aficionados al fútbol inglés las mejores historias de la Premier League. En esta ocasión, bajo el título ‘Oh capitán, mi capitán’, el protagonista es César Azpilicueta, defensa del Chelsea.

El jugador español reflexiona sobre su rol como primer capitán del Chelsea, tras haber sido nombrado después de la marcha de Cahill en el año 2019: “Cada capitán es de una forma, de una personalidad diferente. Al final, hay que demostrarlo cada día, en los buenos momentos, en los momentos difíciles, que es cuando más hay que estar ahí, y predicar con el ejemplo”, explica el exjugador de Osasuna. Además de Azpilicueta, ‘Fever Pitch’ también cuenta en esta ocasión con los testimonios de otros destacados jugadores de la Premier League como Thiago Silva, Alexander Lacazette, Rodri Hernández o el excentrocampista del Manchester City, Yaya Touré.



Un sueño hecho realidad

César Azpilicueta se ha convertido en uno de los jugadores más rentables de la historia reciente del conjunto ‘blue’, que se hizo con sus servicios en el año 2012. El internacional español se ha convertido en una leyenda de Stamford Bridge, entre otras virtudes, por su constancia y excelente rendimiento: “Esta es mi décima temporada aquí. Cuando vine, nunca me imaginaba que podía llegar adonde estoy ahora mismo”, comenta el exjugador del Olympique de Marsella, que ha asumido sus funciones como capitán con naturalidad: “El rol de capitán en Inglaterra es diferente al que hay en España y aquí sí que es cierto que puedes tener más responsabilidades fuera del campo. También, andamos más envueltos con los árbitros, con la Premier League, dentro del club… Estoy muy orgulloso del hecho de llegar a ser capitán, aun siendo extranjero”, afirma.

Asimismo, el futbolista navarro indica la importancia que tiene mostrar la atención necesaria a la afición: “Creo que es momento para devolver ese agradecimiento, cuesta muy poco y, desde luego, creo que todo el mundo lo valora y lo agradece”.

Referente para el vestuario

Thiago Silva, defensa central del Chelsea desde la temporada pasada, señala la importancia que tiene Azpilicueta en el vestuario londinense: “Azpilicueta, desde mi llegada, fue uno de mis principales apoyos. Hay varios jugadores que tienen galones para ser capitán y él es uno de ellos. Es un jugador que busca la unión, que intenta ayudar a los demás”. Además, el internacional brasileño apunta que su constancia ha sido una de las claves que han convertido al capitán del conjunto ‘blue’ en uno de los mejores defensas de Europa: “Es un futbolista espectacular, un superprofesional que, con certeza, merece estar donde está. Azpilicueta tiene unas condiciones bestiales".

El ‘efecto Arteta’

El Arsenal está cuajando una de las mejores temporadas de los últimos años. El equipo londinense se encuentra en puestos de Liga de Campeones a falta de ocho jornadas para el final de la Premier League y el capitán de los ‘gunners’, Alexander Lacazette, cree que pueden regresar a la máxima competición continental: “Estamos centrados en estar entre los cuatro primeros. Queremos meter el equipo en Champions la próxima temporada. Trabajamos para ello durante toda la semana y de momento, está funcionando. Queremos seguir así, trabajar duro cada día para jugar bien el fin de semana”, explica el delantero francés. En este sentido, el jugador del Arsenal indica quién es el principal responsable de esta gran campaña del cuadro londinense: “Arteta es el líder, el jefe, incluso el jefe del club. Desde que llegó, han cambiado muchas cosas, incluida la mentalidad de todo el mundo… Todo se trata de él”.

Rodri Hernández y sus ídolos

En esta edición de ‘Fever Pitch’, el jugador español del Manchester City, Rodri Hernández, hace referencia a su ídolo de la infancia: “Mi ídolo siempre ha sido Zidane. No se parece mucho a cómo juego yo, pero siempre he tenido una camiseta suya”. Rodri es, además, un gran aficionado a la F1 y este año prestará gran atención a otro de sus deportistas preferidos, Fernando Alonso: “Se ha hablado mucho de ‘El Plan’ de Fernando, no sé muy bien a qué se refiere. Hombre, yo espero que con este cambio de normativa haya mucha más igualdad y con el talento que tiene Fernando, si equiparas los coches, tiene opciones de ganar”.

El mediocentro español se ha consolidado como el relevo perfecto de una de las leyendas más importantes de la historia del Manchester City, Yaya Touré. El centrocampista costamarfileño también es protagonista en 'Fever Pitch' describiendo su mejor gol con la camiseta 'citizen': "El que marqué contra el Aston Villa. El 'gol a lo Messi'. Después de marcar, la gente decía: 'Es un gol normal'. Pero, ¿en serio?. Cogí el balón después del minuto 90: minuto 94, minuto 97… ¿Puedes creerlo? Los jugadores están cansados a esas alturas. Recibí el balón entre cuatro jugadores, lo retuve en el centro del campo, regateé, entré en el área, me fui del portero y… Tendría que haber ganado el Balón de Oro…", comenta entre risas el que fuera jugador del FC Barcelona.

