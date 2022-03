Prstt lucha por dar a conocer el cáncer de próstata y colabora con la venta de camisetas para recaudar dinero

El cáncer de próstata es una de las enfermedades que más se desarrolla en varones de edad avanzada. De acuerdo con los especialistas, 1 de cada 8 hombres es diagnosticado con esta enfermedad en el transcurso de su vida.

La marca activista Prstt, creada y registrada por El Viso Media Brands, tiene como propósito apoyar y dar visibilidad a las necesidades de las personas que sufren cáncer de próstata. En ese sentido, considera que la prevención temprana es fundamental para acceder a un tratamiento eficaz y recuperarse con garantías, en el menor tiempo posible.

La marca Prstt trabaja con la organización Surg For All para impulsar proyectos de médicos y formativos La lucha activa contra el cáncer de próstata generó que Prstt llegara a un convenio con una Organización No Gubernamental (ONG) llamada Surg For All (Cirugía Para Todos). El objetivo de esta colaboración es invertir en programas concretos de acción contra el cáncer de próstata y otras patologías urológicas en países del tercer mundo, con iniciativas para mitigar las secuelas de la enfermedad, brindando apoyo a enfermos y familiares, con misionesmédicas periódicas y formacióncontinuade personal médico y sanitario en países como Liberia o Camerún.

La ONG es una asociación creada en Valencia en 2014 por un equipo de especialistas en urología, el cual aporta experiencia, tiempo y recursos para ofrecer un servicio eficiente a personas en otros países. La organización forma equipos quirúrgicos, médicos y equipos de enfermeríaen paísesconmenosrecursos que nosotros. La razón es que en esos países, la tasa de mortalidad por el cáncer de próstata alcanza el 90 % mientras que en España, gracias a nuestros medios, no llega al 25 %.

Desde el punto de vista económico, ambas organizaciones emprenden campañas para adquirir material sanitario, y tecnología médica avanzada, para enviarlos a los países con más necesidad, como es el caso del continente africano. En ese sentido, la ONG ha donado aproximadamente 50.000 € para comprar material endoscópico necesario en los hospitales de la región.

Participar de forma activa por el cáncer de próstata con las camisetas de Prstt El activismo de Prstt se lleva a cabo mediante la fabricación de productos propios con fines sociales. En el caso de las camisetas, son consideradas un instrumento para que más personas se sumen a la causa, ya que llevan contenido referente al tema en su estampado. La estrategia es romper el silencio referente al cáncer de próstata, a través de una prenda con un diseño divertido.

Cada prenda tiene un precio de 29,95 € y es elaborada bajo pedido para no malgastar recursos naturales en la producción, una forma de evitar el consumo energético y la huella hídrica. De esa manera, no existe el problema de que los artículos que no se venden queden guardados en almacenes. Además, el material utilizado es algodón 100 % orgánico y el proceso se realiza en condiciones laborales dignas e inclusivas, garantizadas por diversos certificados internacionales de organismos independientes.

Las personas interesadas que quieran convertirse en activistas para reducir los prejuicios del cáncer de próstata pueden adquirir su camiseta desde la tienda virtual en la web de Prstt.com. Cada compra permite continuar con las misiones médicas sobre el terreno en donde se brinda asistencia médica en zonas con dificultades para acceder a un servicio sanitario, así como financiar la formación en Valencia de profesionales de aquellos países que continuarán la labor día tras día.