Conocer los beneficios de disponer de una instalación solar en una empresa

jueves, 24 de marzo de 2022, 13:04 h (CET)

En la mayoría del mundo, la energía fotovoltaica se ha convertido rápidamente en la fuente preferida. Esta opción permite ahorrar y mejorar la eficiencia de cualquier empresa, sobre todo de las industrias.

Es por esta razón que compañías con gran experiencia y especialización en el sector, como MontiCell, han tenido tanto auge en los últimos tiempos.

Estos especialistas en autoconsumo energético se encargan de desarrollar, construir, operar y mantener instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo en las cubiertas de las industrias, en especial, en aquellas de grandes dimensiones. Con esto, aportan beneficios tanto de ahorro en facturas, como en la disminución del impacto ambiental.

El uso de energía solar es beneficioso para las industrias El autoconsumo energético ya es una realidad y la demanda, tanto a nivel empresarial como particular, ha tenido un crecimiento exponencial. Esto se ve respaldado por la aprobación del Real Decreto 244/2019, el cual abre oportunidades a las energías renovables y a su aplicación a nivel industrial. Por tanto, este sector no debe permanecer ajeno a los beneficios que ofrece el empleo de fuentes alternativas de energía, como la solar.

Las plantas industriales presentan costes altos en lo que respecta a la energía, debido a la necesidad de disponer de una gran cantidad de suministro eléctrico mantenida de forma constante en el tiempo. Además, la variación de estos costes se ve directamente afectada por la actual volatilidad en los precios de la electricidad. Por tanto, instalar placas solares en las cubiertas de grandes dimensiones representan la solución para obtener un ahorro considerable en las facturas de luz.

Este tipo de energía también aporta beneficios a nivel medioambiental. La energía solar es totalmente limpia y renovable y evita la liberación de contaminantes a la atmósfera. Con esto, se impide, además, la dependencia del petróleo, el carbón y el gas natural para la producción de electricidad. Este tipo de combustibles producen emisiones de CO₂ y otros compuestos dañinos que afectan la calidad del agua, el aire y el suelo.

Soluciones ante los costes de la energía eléctrica en las industrias En general, las industrias cuentan con grandes superficies disponibles y desaprovechadas, principalmente en lo que al espacio de las cubiertas se refiere. En MontiCell, trabajan para optimizar estos espacios. Mediante la incorporación de placas solares y otros elementos, permiten la transformación de la radiación solar en electricidad. Con sus servicios, las empresas pueden ahorrar hasta el 70 % en la facturación de la luz y mejorar la eficiencia de sus plantas.

La tecnología de las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo de MontiCell es versátil y se adapta a cualquier tipo de superficie. Trabajan con estructuras personalizadas mediante las cuales evitan perforar las cubiertas para integrar la instalación, lo cual les permite trabajar con tiempos cortos de ejecución.

Además, también trabajan de manera personalizada, de acuerdo con las necesidades de la naturaleza industrial de cada empresa. Gracias a MontiCell, las industrias tienen mayor independencia de la red eléctrica convencional. Esto les permite tener un mayor ahorro, a la vez que dan una imagen más sostenible y comprometida con el medioambiente.



