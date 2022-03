La cosmética coreana permite combatir las arrugas y la pérdida de elasticidad en la piel Emprendedores de Hoy

Son muchas las personas interesadas en la cosmética coreana a día de hoy debido a todos los beneficios que ofrece. En occidente, el mercado de la cosmética moderna se ha centrado en contrarrestar las consecuencias de la edad sobre todo.

Sin embargo, la cosmética coreana hoy y siempre ha respondido a las necesidades de cada piel, teniendo como prioridad proporcionarle exactamente lo que requiere cada tipo. En España, la firma Tōke Natura es una de las únicas tiendas que ofrece una gran variedad de cosméticos coreanos para nutrir la piel.

Combatir arrugas a través de la cosmética coreana Las arrugas y la pérdida de elasticidad de la piel no son solamente producto del envejecimiento, sino también de una piel que no cuenta con nutrientes o los cuidados necesarios. Los radicales libres son capaces de dañar las células de la piel hasta tal punto que pueden provocar que las arrugas aparezcan prematuramente, cambiando la apariencia del rostro.

Los productos de cosmética coreana disponible en Tōke Natura han sido creados con una fórmula eficaz con cualidades antioxidantes y nutritivas, capaces de devolver la elasticidad a la piel, así como combatir la acción oxidativa de los radicales libres. El resultado es una piel nutrida, con menos líneas de expresión y una apariencia rejuvenecida e hidratada.

La firma dispone ahora mismo de un completo catálogo en su página web que incluye, por ejemplo: cremas hidratantes, sérum, limpiadores, tónicos, lociones y mucho más. Todos estos productos contribuyen a tener una piel con mayor elasticidad, mayor brillo, con menos sequedad, menos hiperpigmentación y menos arrugas.

Una marca de cosmética 100 % cruelty free Otra de las características que diferencian a esta empresa de otras del mercado es que todos sus productos de cosmética son 100 % cruelty free. Esto significa que para su elaboración no se ha utilizado ningún tipo de ingrediente de origen animal, ni se han usado animales para su testeo. De hecho, los componentes de sus respectivas fórmulas son ingredientes naturales y ecológicos, como extractos de plantas y flores. Incluso las marcas seleccionadas y exhibidas en su tienda son principalmente veganas, como una forma de contribuir además con la sostenibilidad y el medioambiente.

Además, es importante destacar el hecho de que los cosméticos elaborados a partir de ingredientes orgánicos son mucho más seguros, ya que no producen ningún tipo de efecto secundario y pueden ser usados hasta en las pieles más sensibles.



