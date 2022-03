La 3ª edición del Cybersecurity & Cloud Tech Summit abordará los principales retos a los que se enfrentan los responsables de la seguridad integral Comunicae

jueves, 24 de marzo de 2022, 13:59 h (CET) El encuentro acogerá a más de 500 asistentes de España y Latinoamérica. CIOs (Chief Information Officer), CTOs (Chief Technology Officer) y CISOs (Chief Information Security Officer) de diferentes industrias se dan cita en este evento referente en el sector TI El próximo 31 de marzo se celebra la tercera edición del Cybersecurity & Cloud Tech Summit, el encuentro virtual donde empresas y profesionales del sector abordarán los problemas reales a los que se enfrentan CIOs, CTOs y CISOs. El objetivo, afrontar los nuevos retos del 2022 y encontrar nuevas soluciones que mejoren las estrategias de seguridad digital de las organizaciones.

Un encuentro virtual que tendrá lugar entre las 13:00 y las 18:30 horas CET, donde los asistentes podrán conocer la visión y experiencia de los responsables IT y de ciberseguridad de organizaciones del sector público y privado de la mano del BBVA, EVO BANCO, ORANGE BANK, GRUPO OESIA, ATENTO, ADIF, EMASA, COMUNIDAD DE MADRID - MADRID DIGITAL, NATIONALE-NEDERLANDEN ESPAÑA, LIBERTY SEGUROS, EY, entre otras, debatirán sobre cuáles serán los principales desafíos que marcarán la transformación digital en 2022 y las estrategias que las compañías tendrán que asumir para ser capaces de afrontarlos. La apertura del evento estará a cargo de Ignacio G.R. Gavilán, Fundador y CEO de REINGENIERIA DIGITAL y Director del Área de Relación Robots-Personas en ODISEIA, Keynote Speaker de la jornada invitado por EOI, Escuela de Organización Industrial, presentando la ponencia inaugural “Nuevas estrategias tecnológicas en tiempos de cambio”.

Cybersecurity & Cloud Tech Summit es la cita imprescindible para conocer las últimas novedades y los retos y oportunidades de la industria. El evento contará además con la presencia de Isabel Tristán, IBM Security Software Market Leader SPGI (Spain, Portugal, Greece & Israel); Pablo Vera, Director Ciberseguridad, Compliance e Identidad en MICROSOFT; Emilio Cabanes Miró, Director de proyectos TICs y Economía Digital EOI y Director adjunto del CRN en Comercio Electrónico y Marketing Digital para la FP; Ester Tejedor, Gerente de Plataformas de Seguridad en TELEFÓNICA TECH; Fernando Lombos Fernández, Responsable de Unidad de Seguridad del Dato en GRUPO CIBERNOS y IT BDM en RECOVERY LABS; Jorge Oteo García, CIO en el sector de las Telecomunicaciones; Fernando Acero Martin, Coronel (Reserva) y CISO Global en GRUPO OESIA; Leticia Gammill, Presidenta y Lizbeth Plaza, Vicepresidenta de WOMCY; Miguel Abreu, Director General en B-FY; Stefano Tagliapietra, Senior Account Executive en PANORAMA TECHNOLOGIES; Ricardo Hernandez, Country Manager Iberia en VECTRA; Carlos Castells, CIO y Mike Mingo, Responsable de Innovación y Offering global en SERBAN GROUP ; Albert Priego Bravo, Malware Analyst en GROUP-IB; Antonio Fernández Morte, Responsable de Preventa en GRUPO CIBERNOS; Zane Ryan, CEO de DOTFORCE; Ricardo García de Consuegra Gutiérrez, Director técnico en KEYTRON; entre otros.

Emilio Márquez Espino, CEO de LA LATINA VALLEY; Mari Gómez Becerra, Periodista y Cofundadora & Directora de Comunicación en FREELANCE PRESS SAVING JOURNALISM y Carlos Lillo, Director de NEWS CLICKCIBER, serán los responsables de moderar los cinco paneles de expertos que se desarrollarán durante la jornada sobre las Tendencias, tecnologías e innovación del sector asegurador para 2022, el Cloud Computing y el refuerzo de la Ciberseguridad en el sector Bancario, el Sector Público entra en una nueva Era de Innovación, Tendencias IT & Desafíos en Ciberseguridad y Cloud, Teletrabajo y Seguridad sobre cuáles son los retos actuales de los CIOs en relación a la digitalización de las empresas.

El encuentro 100% virtual tendrá lugar gracias a Dotforce, Grupo Cibernos, Keytron, Panorama Technologies, Vectra, B-FY, Serban Group y Group-IB. Además, también tendrá el apoyo como Media Partners a Digital Innovation News, BeInCrypto, Revista Cloud Computing, Revista Interactiva, CTRL Publicidad, Revista Ciberseguridad, Retail Actual, Marketing Insider Review, Big Data Magazine, CyberSecurity News, Tinta TIC, Pulso Pyme, Revista Transformación Digital, Todo Startups, Interempresas, Periódico Publicidad AD, Behavior & Law y The Standard CIO. La colaboración especial del EOI, Escuela de Organización Industrial y de la Asociación Iberoamericana de protección de datos y Ciberseguridad, Fundación Big Data, Cluster Big Data Madrid, Asociación de Técnicos de Informática, Asociación Mexicana de Ciberseguridad, Ciberseguridad Latam, Centro de Ciberseguridad Industrial, Cámara Argentina de Internet, Asociación de Directivos de Seguridad Integral, Asociación de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicación y Electrónica de la Comunidad Valenciana, Campus Internacional De Seguridad ETIC, Red Colombiana de Investigación en Ciberseguridad, Asociación Española de Programadores Informáticos, Centro de Desarrollo de Competencias Digitales de Castilla La Mancha, Semillero de Investigación Ceros y Unos y a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.

Para conocer la agenda completa del evento y ampliar la información sobre los ponentes, pueden acceder a la web oficial del encuentro del próximo 31 de marzo o registrarse gratis para asistir como invitado aquí.

Cybersecurity & Cloud Tech Summit es una iniciativa de Urban Event Marketing que ofrece un espacio para el conocimiento y el aprendizaje. El evento forma parte de la mayor serie de congresos verticales y temáticos anuales sobre la transformación digital y la aplicación de las últimas innovaciones digitales.

Urban Event Marketing: Agencia de organización de eventos corporativos, congresos y ferias profesionales en Madrid especializada en el sector IT, con más de 20 años de experiencia, liderada por Mariana González Robles y Patricia Ramos Carrero.

