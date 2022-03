El cáncer de próstata no solo es cuestión de edad, siguiendo unas pautas puede prevenirse Emprendedores de Hoy

miércoles, 23 de marzo de 2022, 17:43 h (CET)

El cáncer de próstata es una enfermedad originada por la acumulación de células malignas o tumores en los tejidos de la zona. Según los cálculos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), este tipo de cáncer acumuló 35.764 casos en el año 2021, siendo el más diagnosticado, incluso por encima del cáncer de mama.

Asimismo, de acuerdo al National Cancer Institute (NIH), el diagnóstico del cáncer de próstata representa un 13,1 % de los casos en EE.UU. cifra similar a la española cercana al 12 %. Sin embargo, muchas personas desconocen estos datos o la naturaleza de la enfermedad. Por esta razón, la marca social Prstt cuenta con diferentes proyectos orientados a la divulgación de información para prevenir un mayor número de casos.

Edad y prevención del cáncer de próstata El cáncer de próstata es más probable que se desarrolle en hombres de edad avanzada, ya que 6 de cada 10 casos son descubiertos cuando la persona tiene más de 65 años. Aunque la edad es un factor de riesgo que influye directamente en la aparición de esta patología, la mayoría de los pacientes acude a consulta para un chequeo cuando la enfermedad ya está presente. Además, los años de vida no son excluyentes, aquellos hombres con variantes en genes como el BRCA2 o BRCA1 tienen unas altas probabilidades de presentar la enfermedad. Debido a esto, los especialistas en medicina recomiendan visitar al médico a partir de los 40 años para tener un control anual, esto puede ser clave en la prevención y el tratamiento oportuno del cáncer.

Para prevenir desarrollar este cáncer, los jóvenes pueden aplicar ciertas medidas como evitar el sobrepeso. También se recomienda mantener una actividad física constante y tener una dieta saludable, limitando el consumo de carne. Asimismo, los hombres en cuya familia existen casos de cáncer de próstata tienen un riesgo mayor de padecerlo, por eso es imprescindible que acudan pronto al médico para que este lleve a cabo los exámenes y medidas de prevención necesarias.

El objetivo de Prstt es concienciar sobre el cáncer de próstata Una de las principales razones por las que el cáncer de próstata tiene un índice de mortalidad alto es el diagnóstico tardío. Además, las personas no buscan activamente información sobre la prevención o los chequeos médicos.

Por otro lado, existen tabúes alrededor del diagnóstico, el cual debe realizarse mediante un tacto rectal y exámenes de sangre. Debido a los prejuicios alrededor de la enfermedad, el propósito de la marca social Prstt es utilizar sus campañas y productos para la concienciación referente al tema. Su objetivo es divulgar información sobre esta enfermedad y generar recursos informativos, como su blog, en el que los interesados pueden encontrar una gran cantidad de datos y estadísticas. También cuenta con un boletín para suscriptores y una colección de camisetas provocadoras con sus mensajes sobre la próstata, ya que al ser un producto llamativo buscan llegar al mayor número de personas sin importar su edad o género.

La información oportuna y la prevención son los mejores aliados para combatir el cáncer de próstata. Gracias a las campañas creadas es posible salvar vidas.



