Entrenamiento HIIT, ¿qué es y cuáles son sus beneficios?

miércoles, 23 de marzo de 2022, 13:42 h (CET)

Cuando se hace referencia a las tendencias actuales del mundo fitness, es imprescindible incluir el entrenamiento HIIT como parte de ellas, ya que se trata de una de las disciplinas deportivas más populares en los últimos tiempos.

Esto se debe al gran número de beneficios que proporciona a la salud, rendimiento y apariencia de quienes lo practican. Por esta razón, cada vez más espacios de entrenamiento involucran la metodología HIIT dentro de sus programas.

Un ejemplo de esto es Active Winners, una empresa de actividades físico-deportivas que se ha distinguido en la industria fitness por desarrollar rutinas de entrenamiento HIIT y otras disciplinas en espacios al aire libre como parques o jardines.

Entrenamiento HIIT: ¿en qué consiste? El entrenamiento interválico de alta intensidad (HIIT por sus siglas en inglés), se ha consolidado como uno de los métodos deportivos más eficaces para quienes buscan quemar calorías y grasa de manera progresiva.

Este tipo de entrenamientos se caracteriza por alternar un ejercicio entre intervalos cortos de alta intensidad y otros de recuperación. Esta última puede ser en descanso o con la práctica de un ejercicio menos intenso. De acuerdo a la forma física y rendimiento de la persona que practica el entrenamiento HIIT, los periodos de tiempo pueden ser muy variables. Sin embargo, los especialistas aseguran que puede oscilar entre los 15 o 20 segundos hasta 4 los minutos, asegurando que el cuerpo pueda recuperar sus fuerzas tras haber cumplido el tiempo de alta intensidad. Por eta razón, una sesión de este método no suele durar más de 20 minutos.

Las rutinas de entrenamiento HIIT se han caracterizado por ser aplicadas en diferentes actividades, desde bicicletas, hasta entrenamientos en suspensión e incluso con peso, obteniendo resultados favorecedores en cualquiera de los casos.

Los beneficios del entrenamiento HIIT Uno de los puntos más fuertes que ha llevado al entrenamiento HIIT a tener gran popularidad es su efectividad en la pérdida de grasa mediante sesiones cortas. De esta manera, es superior a la de otros sistemas de entrenamiento, ya que durante la clase el metabolismo se acelera y suele descender lentamente después de entrenar. Esto supone que, aun cuando haya terminado el entrenamiento HIIT, la persona tiene la posibilidad de continuar quemando grasa, incluso hasta 48 horas después, de acuerdo a numerosos estudios.

Adicionalmente, permite incrementar el rendimiento y la resistencia en diferentes entrenamientos y contribuye a ganar masa muscular, lo cual permite a la persona no solo perder peso, sino también elevar el volumen de sus músculos.

En materia de salud, el entrenamiento HIIT ha destacado por ayudar a prevenir la obesidad y también a mantener un alto nivel de bienestar, aún en personas con enfermedades crónicas como diabetes o patologías metabólicas.

Todo esto hace que la práctica de entrenamiento de este tipo de la mano de profesionales como los de Active Winners resulte una oportunidad eficaz para garantizar un buen estado de salud físico y también emocional.



