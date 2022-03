El modelo 720, la declaración de bienes y derechos situados en el extranjero, por ILIA Consulting Emprendedores de Hoy

miércoles, 23 de marzo de 2022, 10:14 h (CET)

Poseer bienes y activos fuera del territorio nacional conlleva la obligación de declarar dicha información ante la Agencia Tributaria Española.

Hay varias formas de hacer la declaración, dependiendo del tipo de bien, los titulares, representantes, autorizados, beneficiarios, personas o entidades pueden utilizar el modelo 720 implementado en España por la empresa asesora ILIA Consulting.

¿A qué hace referencia el modelo 720? El modelo de declaración fiscal 720 se comenzó a implementar por la Agencia Tributaria Española para identificar los bienes empresariales y personales de los ciudadanos en el extranjero. Se llevó a cabo a partir del año 2012 para evitar la acumulación de los bienes no declarados.

Asimismo, guarda relación con la amnistía fiscal que se comenzó a implementar el mismo año, para permitir a los contribuyentes regularizar su situación con el fisco a un coste más que aceptable.

Es por ello, que la declaración se divide en diversos bloques, los cuales tienen especificaciones muy claras a las que deben apegarse de forma obligatoria los propietarios de bienes en el extranjero. Entre ellos, incluye, en primer lugar, que sean titulares, representantes, beneficiarios u ostenten poderes de disposición de cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero. Esto se refiere a las personas o entidades jurídicas con relación directa o indirecta con cuentas corrientes o no corrientes de bancos situados fuera del territorio español.

Como segundo punto, cuando sean titulares de valores o derechos representativos de la participación en cualquier tipo de entidad jurídica, valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios o valores aportados para su gestión o administración a cualquier instrumento jurídico que, no obstante, carecen de personalidad jurídica, puedan actuar en el tráfico económico.

En tercer lugar, cuando resulten titulares o titulares reales de acciones y participaciones en el capital social o fondo patrimonial de instituciones de inversión colectiva situadas en el extranjero. Y, por último, cuando sean titulares o tengan la consideración de titular real, respecto de bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles.

¿Por qué declarar? La declaración fiscal apegada al modelo 720 es una obligación que tienen todas las personas que cuenten con bienes en el extranjero y su situación legal esté estipulada en el establecimiento de la ley.

Si bien esta ley es una de las más controvertidas del momento, la importancia de declarar a tiempo se debe a los riesgos y sanciones que se implementan a las personas que la incumplen. Multas que pueden ir desde 1.500 hasta 10.000 €.

A esto, se agregan las sanciones previstas en IRPF para algunos casos, que pueden alcanzar el 150% del importe no declarado.

Es por ello, que ILIA Consulting cuenta con un equipo altamente capacitado para la gestión del registro fiscal enfocado en este modelo 720 y otras declaraciones impuestas por la ley, para así tener en orden legal todo el papeleo de los bienes en el extranjero.



