Caller no se presenta a declarar y pierden las medidas cautelares ante un franquiciado Marzo complicado para Telepizza en los juzgados Redacción

miércoles, 23 de marzo de 2022, 10:04 h (CET) Marzo ha comenzado con varios reveses para las citas que Telepizza tiene pendientes en los juzgados.

El pasado lunes 7 de marzo estaba agendada la vista en la que se citaba a Jacobo Caller, CEO de Food Delivery Brands Telepizza, tras la presentación de las medidas cautelares auspiciadas por los franquiciados de Telepizza en el proceso por incumplimiento contractual. Sin embargo, pese a haber sido citado judicialmente, el Juzgado de Alcobendas tuvo que interrumpir la vista ante la incomparecencia de Caller.

Food Delivery Brands, cuyo accionista mayoritario es el fondo de inversión KKR, ha sido demandado por la Asociación de Franquiciados de Telepizza, que representan a más de 250 establecimientos franquiciados desde hace 20 años, por "incumplimiento contractual” al imponer condiciones insoportables para los franquiciados, a quienes esos aumentos impuestos conducirían a los pequeños franquiciados a la inviabilidad de sus negocios.

Otro revés en la misma semana con un franquiciado de Tarragona

Sin embargo, no acaba ahí la semana judicial para Telepizza. En Tarragona, un franquiciado ganó el día 8 de marzo las medidas cautelares solicitadas por Telepizza, para la resolución del contrato y cierre del establecimiento y cese en el uso de la marca.

Estableciendo el Juez que: “no se puede pretender con las medidas cautelares solicitadas un cese en el uso de cualquier elemento que forme parte de la imagen corporativa, los rótulos, materiales publicitarios, cese en la venta de productos o embargo de rentas y frutos percibidos lo que implicaría de facto, que la demandada cese en su actividad, cuando aun no se ha decidido sobre la vigencia del contrato, cuestión controvertida entre las partes”.

A tenor de lo anterior, el franquiciado de Tarragona no se verá obligado al cierre de su negocio hasta que un Juez dictamine quién tiene razón, ya que según la sentencia “no se podría nunca recuperar obligándole a cerrar definitivamente el negocio y a cesar de forma definitiva y permanente en su actividad”.

