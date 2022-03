Mantenimiento informático con los servicios de GRUPO LINKA Emprendedores de Hoy

El área de la informática se ha convertido en una parte fundamental para cualquier organización. El estado óptimo de todos sus equipos y redes es esencial para el buen desenvolvimiento de los procesos y para apuntalar el crecimiento. Por ello, es fundamental contar con el apoyo de expertos con amplios conocimientos.

El gran obstáculo que tienen muchas compañías, sobre todo medianas o pequeñas empresas, es la imposibilidad de conformar un departamento informático propio por razones presupuestarias o de infraestructura que lo impiden. Es en esos casos, cuando los servicios outsourcing de mantenimiento informático se convierten en una excelente alternativa para mantenerse actualizados.

Mantenimiento informático para empresas GRUPO LINKA es una empresa española que con un personal altamente especializado se integra en la estructura organizativa de sus clientes para brindar soluciones IT. Esto permite a las compañías concentrarse en hacer crecer su negocio, contando siempre con el respaldo de una plataforma tecnológica adaptada a sus necesidades.

Se han convertido en el aliado perfecto de sus contratantes por sus servicios relacionados con mantenimiento informático, seguridad informática, consultoría IT, infraestructura cloud y auditoría de redes Wifi. También han destacado en tecnología de Firewalls Fortinet, proyectos en Microsoft 365, transformación digital, soluciones de teletrabajo, backup gestionado, fuga de datos (DLP) y soporte 24x7x365.

Su equipo está conformado por ingenieros de proyectos, técnicos en sistemas, seguridad, redes y helpdesk. Han colaborado con empresas privadas e instituciones públicas de toda índole y en toda la geografía española. Tienen asociaciones estratégicas con firmas mundialmente conocidas como Cisco, Azure, Microsoft, Fortinet, Netskope, Sealpath, Sophos, Veeam, entre otros.

Outsourcing IT de primera calidad para las empresas Eloutsourcing IT es una alternativa viable porque implica la reducción importante de costes operativos para la empresa que utiliza este servicio. Esto permite contar con recursos humanos de primera calidad sin tener que financiar elevados gastos por formación y actualización. Esto último, resulta indispensable en cualquier perfil relacionado con tecnología.

GRUPO LINKA tiene a disposición de las empresas un grupo de más de 25 técnicos profesionales propios muy experimentados, totalmente certificados. Con ellos, las empresas cuentan con la alternativa de acceder a personal residente a tiempo parcial o completo para atender proyectos o servicios concretos.

En este apartado cuentan con tres niveles de apoyo profesional. El primero es el de técnicos informáticos de Nivel 1, que dan apoyo a los departamentos de TI/Helpdesk y en otras labores básicas de la compañía. El segundo, es el servicio de técnicos avanzados, que brindan apoyo para la configuración de servidores, seguridad, redes, virtualización de procesos, entre otros. Para la administración de sistemas informáticos complejos, están los técnicos especializados Nivel 3. Todo el personal cumple con las normativas vigentes sobre privacidad de datos.



