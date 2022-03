La importancia de una estrategia SEO en las páginas web, por Consulweb

Google, Bing y Yahoo! tienen un algoritmo avanzado con el que pueden determinar si es seguro visitar una página web y cómo, y con qué parámetros y temáticas, puede ser posicionada.

El objetivo en una estrategia SEO es hacer uso de estos algoritmos para ubicar de forma estratégica a cualquier plataforma online para aumentar su tráfico de usuarios, reputación web, etc. Consulweb es una agencia marketing digital Barcelona que cuenta con especialistas en SEO o posicionamiento en buscadores para ayudar a pequeñas y medianas empresas a crecer su marca en internet.

La importancia del SEO para las páginas webs Un sitio web no debe su éxito solo al hecho de ser atractivo visualmente y poseer un rendimiento impecable, sino que siempre será necesaria la integración de estrategias de marketing digital eficaces. Una de estas estrategias es el posicionamiento en buscadores o SEO que consiste en ubicar a cualquier plataforma online en los primeros resultados de motores como Google. Esto es sumamente importante para las pequeñas y medianas empresas que buscan ser vistas antes que su competencia en internet. Además, el tener un óptimo posicionamiento en navegadores famosos como Google, Yahoo! o Bing crea una imagen fuerte y una presencia eficaz de la marca de cualquier negocio. La razón de ello, es que los usuarios solo prestan atención a la primera página de un motor de búsqueda y se crea la ilusión de que las webs ubicadas en ella son las indicadas para resolver su problema. Consulweb es una gran opción para las pymes y startups que necesitan expertos en la planificación, desarrollo, ejecución y gestión de estrategias SEO efectivas.

¿Cómo Consulweb consigue crear una estrategia SEO rentable y competente? Desde el año 2001, la agencia de marketing online Consulweb ha sido reconocida como una especialista en SEO, ya que ha conseguido ayudar a muchas empresas españolas a posicionarse de forma eficaz en internet. Para conseguirlo, primeramente, realizan un análisis del negocio de sus clientes, su posición y presencial actual en la web y la de su competencia. Además, evalúan qué palabras claves permitirán ubicar a la marca en los primeros resultados de Google, siempre teniendo en cuenta la efectividad de los diferentes nichos de mercado. A su vez, analizan cómo las palabras claves escogidas serán de gran utilidad para combinarlas con los titulares y lograr así un impacto significativo. Posterior a ello, Consulweb y sus profesionales realizan estrategias SEO On Page y SEO Off Page, las cuales engloban cada una de las actividades y procesos que son necesarios para ganar mayor visibilidad, autoridad online, fidelización, rentabilidad, etc.

Consulweb presta sus servicios profesionales de SEO a las pequeñas y medianas empresas que desean crecer de forma rápida en internet. El éxito de este servicio se encuentra en la capacidad de sus agentes para analizar el posicionamiento online actual de la marca de sus clientes para ejecutar SEO On Page y SEO Off Page con efectividad.