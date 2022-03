Las ventajas de aplicar la nanoplastia o el alisado orgánico de Alisadopelo Emprendedores de Hoy

En los últimos años, los tratamientos en el ámbito de la peluquería han vivido grandes avances, gracias a la aparición de técnicas innovadoras para recuperar y mantener la belleza del cabello.

Muchas personas tienen pelo rizado, pero prefieren llevarlo liso. Para estos casos, se ha creado una solución muy efectiva pero a la vez natural. Se trata de la nanoplastia, que es un tratamiento para el pelo libre de componentes químicos y elaborado con productos 100% provenientes de la naturaleza. El producto Coffee Green, el Colagen BioCoconut, Mango Therapy junto con el W-ONE de Floractive son tratamientos para alisar el cabello de forma progresiva y con base en la nanotecnología, el cual es posible conseguir en Alisadopelo.

¿En qué consiste el tratamiento de nanoplastia? La nanoplastia es un innovador tratamiento capilar basado en la nanotecnología que aporta múltiples ventajas para el cabello,ya que permite que los ingredientes de los productos aplicados penetren profundamente en la hebra, logrando de esta forma un efecto más potente. Además, el hecho de que las moléculas sean más diminutas, hace que el cabello las absorba con mayor rapidez, regenerándolo, reponiendo la masa capilar y reequilibrando las cargas estáticas en forma inmediata.

Este tratamiento es capaz de manipular la estructura celular del cabello, por lo cual es ideal para reconfigurar la hebra capilar, hidratarla y mantener un efecto liso durante hasta 4 meses.

Con este producto es posible lograr un cambio de look en solo 3 horas, con la ventaja de que no es necesario comprar algún champú o producto especial para cuidar y mantener el cabello.

Coffee Green, un producto de la línea Honma Tokyo Como resultado de la evolución de los tratamientos como la queratina o el alisado tradicional, surge como una innovación este producto, dando origen a la nanoplastia o alisado orgánico. Este tratamiento es elaborado con productos naturales como la manteca de karité, el aceite de argán, colágeno, proteínas de seda, aceite de coco,vitaminas, ozono queratina, entre otros provenientes del Amazonas, los cuales han sido dermatológicamente testados. Al unirse estos productos con la nanotecnología, se rellenan los espacios vacíos de queratina, logrando una gran nutrición intracelular, que consigue un liso perfecto, además de aportar fuerza, sedosidad y brillo durante más tiempo.

Coffee Green es un producto de la línea Honma Tokyo, el cual no contiene formol ni carbocisteína, que cuenta con todas las autorizaciones sanitarias de Brasil, la Unión Europea y Estados Unidos.

Por todas sus ventajas se ha convertido en uno de los tratamientos favoritos para aquellos que quieren nutrir su cabello y que prefieren un look liso. Este producto se puede aplicar en cualquier tipo de cabello, incluso es posible utilizarlo en el caso de niñas y mujeres embarazadas, pues está libre de componentes químicos. En Alisadopelo se puede encontrar este innovador tratamiento que tiene múltiples ventajas para el cabello.



