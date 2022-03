Ir seguro por Barcelona en patinete eléctrico con la cobertura integral de LYNX Emprendedores de Hoy

martes, 22 de marzo de 2022, 13:17 h (CET)

En España, el transporte urbano siempre ha sido una necesidad importante a cubrir. En el país, es cada vez mayor el número de personas y empresas que buscan una opción alternativa a los coches particulares para evitar posibles atascos de tráfico y cansancio mientras es posible disfrutar del paisaje y ahorrar dinero.

El equipo de la empresa LYNX se planteó todos estos factores y apostó por el patinete eléctrico como vehículo para moverse por Barcelona, ya que con la gran cantidad de turistas que visitan la Ciudad Condal, la movilidad urbana requiere de más propuestas ecológicas y fáciles de adquirir.

Cobertura integral para viajar con seguridad en patinete eléctrico Los automóviles personales generan mucha contaminación ambiental debido a su combustible y producen contaminación sonora. En la búsqueda de soluciones para los problemas más comunes del transporte urbano, las personas han optado por usar la tradicional bicicleta. Sin embargo, en los últimos años se han popularizado los patinetes eléctricos como una cómoda opción para trasladarse fácilmente por todo tipo de ciudades, ya que es una opción ideal tanto para ciudadanos locales como para turistas.

Los dispositivos son totalmente seguros. Adicionalmente a sus características eléctricas, el Ayuntamiento de España y la Autoridad Nacional de Tráfico (DGT) han dictado un reglamento para regular su manejo y garantizar la integridad de quien los use. Asimismo, la empresa LYNX ofrece reparación de los vehículos y tours guiados.

Al utilizarlo, el cliente puede elegir entre la compra o el alquiler del mismo. La primera es recomendable para quienes viven en la ciudad, pero ofrecen la opción de renting para las personas que solo están de paso y no pueden viajar con un patinete.

¿Por qué alquilar un patinete eléctrico en la Ciudad Condal? Los patinetes eléctricos permiten acortar distancias sin generar cansancio en el usuario. Además, son fáciles de usar y mucho más económicos que un coche. Ahora que su popularidad ha aumentado, es sencillo encontrar empresas especializadas como LYNX, que cuenten con diferentes modelos de patinetes en buenas condiciones con planes que se adaptan a las rutas y viajes de cada persona. Estos pueden ser alquilados por toda una semana o por 24 horas y con cada servicio se incluye un cargador y un casco.

Tras la solicitud, los equipos son entregados directamente en el hotel o Airbnb donde se hospede la persona y, asimismo, son recogidos al finalizar el tiempo. El servicio y las condiciones óptimas de los productos que ofrece la empresa la han hecho merecedora de altas valoraciones en Google.

La movilidad urbana mejora poco a poco de la mano de LYNX, que se encarga de aumentar la comodidad para los turistas del país.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.