La importancia de contar con un sistema de protección contra incendios en el hogar

martes, 22 de marzo de 2022, 14:07 h (CET) Los incendios en el hogar parecen un suceso poco probable, pero la realidad dice otra cosa. Todos los hogares viven rodeados de elementos que pueden desatar el fuego en su vivienda, por lo que es fundamental contar con un sistema de protección contra incendios adecuado que permita actuar de forma rápida para garantizar la seguridad hogar. Desde Chacarrex, cuentan todo lo que se tiene que saber al respecto Chacarrex es una empresa dedicada al Mantenimiento e Instalaciones de Sistemas de Protección Contra Incendios desde hace más de 30 años. Con una evolución y una trayectoria extraordinaria durante este periodo, y sobresaliendo por la gran calidad de sus productos.

Trabaja para seguir siendo una de las empresas líder de protección y seguridad contra incendios en edificios de la Comunidad de Madrid, siguiendo siempre con la normativa exigida según el Real Decreto 513/2017 sobre el reglamento de Protección Contra Incendios (RIPCI).

Según la OCU (la mayor organización de consumidores de España), en 2020 se produjeron más de 23.000 fuegos en los hogares españoles, es decir, una media de 63 diarios. Una cifra que esconde otra más desgraciada, porque por causa de estos incendios en el hogar fallecieron 144 personas, un 21,7% más que el período anterior. ¿Por qué han aumentado los incendios? ¿Cómo y dónde se originan? ¿Qué sistemas de protección contra incendios hay?

Datos y causas de incendio en el hogar

Según el Estudio de Víctimas de Incendios de 2020 que elabora y publica la Fundación Mapfre y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos:

La tendencia es alcista. Respecto a 2019, los incendios crecieron en un 2,7%.

El número total de víctimas mortales en España por incendios ascendió a 212. De ellas, 144 fallecieron por incendios en viviendas.

La causa principal de muerte fue la intoxicación, más que quemaduras.

La mayor incidencia de víctimas en viviendas se registra en mayores de 65 años.

Navarra, Extremadura y la Comunidad Valenciana son las Comunidades con mayor número de fallecidos por causa de incendios en viviendas.

Los meses de enero, diciembre y julio concentran el mayor número de víctimas por incendio.

Hay más víctimas los fines de semana. Causas de los incendios con víctimas

El estudio dice que, entre las causas de los incendios, la que más víctimas provoca se encuentra, principalmente, en fallos de origen eléctrico con un 18%, seguido por los aparatos productores de calor (estufas, braseros, etc) con algo más del 15% y en fugas de gas con un 9%.

Sistemas de protección contra incendios

Los servicios de Chacarrex buscan, en definitiva, la máxima protección contra incendios para Comunidades de Propietarios, Administradores de Fincas, Constructores y Arquitectos, Propietarios de Comercios y Particulares de cualquier tipo en la Comunidad de Madrid y alrededores.

Se marca como misión anteponer y garantizar la seguridad y eficacia ante eventualidades en la protección contra incendios, ofreciendo una amplia gama de servicios para dar una cobertura total.

· Detección de incendios: La mejor forma de luchar contra un incendio es detectarlo en sus primeras fases, antes de que se extienda y resulte incontrolable.

· Extinción de incendios: Es necesario estar prevenido con el material de protección contra incendios más adecuado para cualquier tipo de fuego que se necesite extinguir.

· Servicio de Consultoría: Los mejores profesionales con una amplia experiencia en protección contra incendios.

· Plan de Evacuación: Para la protección contra incendios es imprescindible disponer de medios para la evacuación de los ocupantes del edificio deforma segura y ordenada.

· Protección Pasiva: Soluciones innovadoras que aseguran la protección de la edificación e impiden que el fuego se propague.

· Detección de Gases: Asegurar un ambiente óptimo y saludable en espacios industriales y hostiles, requiere un buen diseño y un exhaustivo mantenimiento.

· Extracción Forzada y Detección de CO: Sistemas que permiten la evacuación de gases tóxicos emitidos por los vehículos en garajes.

· Departamento Estudios e Ingeniería: Equipo de Ingenieros en plantilla con una amplia experiencia en la normativa de protección contra incendios para poder asesorar y adecuar de la manera más eficiente sus instalaciones.

· Agua sanitaria: Es necesario un correcto mantenimiento periódico de los grupos presión de agua sanitaria (ACS), asegurando tanto el correcto funcionamiento del mismo como la limpieza de las instalaciones.

Desde Chacarrex se realizan estudios para saber exactamente qué sistemas de protección se necesita en cada situación, así como recomendaciones de sistemas complementarios.

Para ellos, la mayor satisfacción es mantener la confianza que sus más de 6.000 clientes depositan cada día para llevar a cabo sus instalaciones y mantenimientos en sistemas contra incendios, con la máxima profesionalidad.

