La Asociación Española de Cirujanos pone en marcha AECLector

martes, 22 de marzo de 2022, 13:31 h (CET) Los encuentros se realizarán trimestralmente y serán en formato digital vía Zoom. Hasta el momento se han inscrito más de 40 asociados La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de lanzar AECLector, una nueva y diferente iniciativa que se crea con el objetivo de estimular y compartir lecturas no científicas para ayudar a los cirujanos a desconectar de su actividad diaria, tanto quirúrgica como personal, a través de la lectura, participando en encuentros distendidos en los que comparten y recomiendan lecturas de libros en un entorno amable y creativo.

Las reuniones, que se realizarán trimestralmente y en formato digital vía Zoom, están abiertas a todo el público, pero los asociados a la AEC podrán inscribirse a través de la web para poder recibir todas las novedades sobre el club. Además, todas las sesiones estarán grabadas y disponibles en la web de la Asociación.

Hasta la fecha se han inscrito más de 40 cirujanos y entre el listado de libros propuesto por los integrantes del grupo se encuentran títulos como Causa de la Muerte de Richard Sheperd; o La Paciente Silenciosa de Alex Michaelides, con la finalidad de analizar y hablar sobre estos libros compartiendo un rato agradable con otros socios del club.

Esta iniciativa está coordinada por los doctores Rocío Pérez Quintero y José Aguilar Jiménez en colaboración con el Comité de Comunicación de la AEC y con el respaldo de su Junta Directiva.

Para el doctor Salvador Morales, presidente de la AEC, “La cirugía tiene un punto de arte, y detrás de un cirujano hay mucho más. Por eso, desde la AEC queremos engrandecer la figura del cirujano y seguir apostando por este tipo de iniciativas diferentes que son acogidas con mucho gusto y que potencian la persona de nuestro asociado”.

El doctor José Aguilar, uno de los impulsores de esta iniciativa, considera que “hay una gran tradición entre la cirugía y la literatura, y un gran vínculo entre las humanidades y la medicina. Sobran las razones para hacer un club de lectura dentro de la AEC. Se trata de un espacio lúdico que nos permite compartir contactos y experiencias, además de reencontrarnos o conocernos”.

En opinión de la doctora Rocío Pérez, “estas sesiones nos permiten compartir un rato agradable con los socios del club además de analizar y hablar sobre el libro. Queremos que disfruten del proceso, que sean partícipes y que se sientan libres a la hora de aportar ideas para el club”.

En estos encuentros, están presentes dos coordinadores y dos moderadores voluntarios, quienes se encargarán de presentar el libro escogido previa votación.

Sobre la Asociación Española de Cirujanos

La AEC es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935, actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión Nacional de la Especialidad.

www.aecirujanos.es

