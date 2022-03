Un completo curso profesional bonificado de Microsoft 365 con el Instituto Galego de Formación

Hoy en día, la gran mayoría de las empresas se han ido moldeando a la era digital. Es por ello, que tener un ordenador y conexión a internet son dos imprescindibles para las personas que hacen vida en una oficina o que trabajan de forma online.

Actualmente, una de las herramientas que contribuye a la productividad y ayuda a agilizar cada una de las tareas y que fomenta la comunicación y la colaboración entre los miembros de un equipo, incluso a distancia, es Microsoft 365, por tal motivo, el Instituto Galego de Formación, ubicado en Culleredo, ofrece su curso profesional bonificado de Microsoft 365 para mejorar el desempeño de los trabajadores de las organizaciones.

Los detalles a tener en cuenta sobre el curso profesional bonificado de Microsoft 365 Los interesados en optar por el curso profesional bonificado de Microsoft 365 en el Instituto Galego de Formación deben conocer algunos detalles como, por ejemplo, que tiene un coste de 650 euros, que puede realizarse de forma online o presencial, se imparte en español, tiene una duración de 200 horas y que se puede adquirir desde cualquier país del mundo.

Con este programa de formación los alumnos tienen la oportunidad de aprender a manejar las principales herramientas en la nube de Microsoft 365 OWA, OneDrive, OneNote, Planner, Teams, entre otras.

Durante el curso se abordan varios puntos como Microsoft Edge, OneDrive, Outlook Web Acces, Outlook para Android, OneNote, OneNote para Android, Sway, To Do, Stream, Delve, Grupos de Microsoft 365, Planner, SharePoint, Yammer, Teams, Kaizala o Power Automate. No obstante, cada alumno puede elegir el contenido y prescindir de las aplicaciones que no le interesan.

Ventajas del curso profesional bonificado de Microsoft 365 El curso profesional bonificado de Microsoft 365 ofrece varias ventajas, una de las principales es que quien lo haga sabrá desenvolverse de una forma óptima y rápida en su puesto de trabajo, ya que podrá, principalmente, crear, acceder y compartir documentos tanto de Word como de Excel, OneNote y PowerPoint. Hoy en día, saber utilizar estas herramientas resulta algo imprescindible para cualquier profesional, sea cual sea su área.

Otro de los beneficios del mencionado curso es que se puede hacer desde la comodidad del hogar o la oficina en el horario de preferencia. Además, este curso incluye tutorías, por lo que cada persona puede despejar sus dudas y preguntas a un docente encargado del progreso individual. Por su parte, la modalidad presencial también es completamente flexible y se adapta a los requerimientos de cada uno de los estudiantes.

Los interesados en conocer más sobre el curso profesional bonificado de Microsoft 365 pueden consultar la página web del Instituto Galego de Formación donde ponen a disposición de los usuarios información detallada.