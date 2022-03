CE Consulting ofrece RRHH integrales para el Reclutamiento y la Selección de Personal Emprendedores de Hoy

lunes, 21 de marzo de 2022, 17:03 h (CET)

Iniciar un proceso de búsqueda, evaluación y selección de nuevos empleados para un negocio puede ser engorroso para pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos. En ocasiones, no se encuentra a la persona adecuada para el cargo o no se cuenta con el tiempo suficiente para hacerlo, por lo que contar con la asesoría de profesionales puede evitar la falta de adaptación de nuevos ingresos en una organización y ser la solución.

Con más de 30 años de experiencia en el área de asesoría y consultoría de empresas, CE Consulting presenta su proyecto innovador de Recursos Humanos Integrales para el reclutamiento y selección de personal, haciendo que empresas y talentos hagan un perfecto match.

Claves para la atracción de talentos con resultados exitosos Parte del crecimiento de toda empresa, pasa por el aumento del equipo de trabajo con la inclusión de personas que cumplen con el perfil del puesto de trabajo y, por ende, sumen valor.

Para dar con los candidatos indicados una vez iniciada la oferta de empleo, es importante tener en cuenta varios aspectos como las capacidades profesionales, la formación académica y la experiencia en el sector que corresponda.

Sin embargo, es esencial a su vez tener en consideración la cultura, valores y estrategia que definen a la compañía, para así reducir el riesgo de que el candidato seleccionado no se adapte al cargo. Características como estas definen la metodología de Reclutamiento y Selección de Personal de CE Consulting, quienes además trabajan en función de los plazos para cubrir los puestos vacantes y el presupuesto establecido.

El crecimiento profesional fomenta las promociones Como enfoque principal en la gestión del talento, todo departamento de Recursos Humanos o servicio de outsourcing dedicado a esta área, debe incluir entre sus tareas la realización de evaluaciones para identificar, desarrollar y promocionar al personal.

Fomentar estas prácticas incrementa las posibilidades de crecimiento, al dar motivación a los empleados para adquirir continuamente nuevos conocimientos relacionados con su ámbito de trabajo.

Otras de las opciones para contribuir con la profesionalización del personal es incluir programas de formación o planes de carreras. Además, es uno de los beneficios que más valoran los trabajadores, por tratarse de una inversión que beneficia a ambas partes y que puede llegar a traducirse en resultados positivos tangibles para la empresa.

Llevar a cabo una administración efectiva del personal es primordial para el éxito de una compañía, pero también es una gestión amplia que requiere de gran esfuerzo y dedicación. CE Consulting garantiza para casos de búsqueda, selección y promoción de personal, soluciones para darle cara al talento de toda organización.



