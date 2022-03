El jamón serrano gran reserva de curación natural y sin aditivos artificiales Emprendedores de Hoy

lunes, 21 de marzo de 2022

El jamón serrano es uno de los alimentos que más se relacionan con la cultura de España, sobre todo, por su alta calidad y gran diversidad.

Sin embargo, no todos los jamones tienen esta cualidad, por eso hay que asegurarse de que se cuenta con marcas de confianza que lleven a cabo procesos adecuados en su producción de jamón. Una de estas es Embutidos Castro, firma creada en el siglo pasado que prepara y ofrece diferentes embutidos tradicionales como el lomo o el chorizo, entre otros, de la manera tradicional para que tenga el sabor que las personas buscan.

Todo un arte, la preparación del jamón serrano Entre las características del jamón serrano, destaca el hecho de que es un alimento muy nutritivo, que contiene altas cantidades de proteínas, así como vitaminas y minerales. Sin embargo, por otro lado, hay que destacar el delicioso aroma y sabor de este producto, el cual es una de sus características más destacables e incomparables.

Son precisamente estas cualidades las que han permitido que a día de hoy sea uno de los alimentos más básicos en lo que respecta a la dieta mediterránea. El secreto de su gran sabor se encuentra en su preparación, la cual se realiza a través de un proceso de curación con sal. Además, a esto se le suman otros procedimientos que pueden durar meses y donde el control de la humedad relativa y la temperatura son fundamentales.

Por último, cabe destacar el envejecimiento del jamón en una bodega, proceso que puede durar hasta los 18 meses y que contribuirá con la obtención de un producto de alta calidad.

Secado y curación natural del jamón Tanto el secado natural como la calidad del envejecimiento en bodega son elementos cruciales para preparar un jamón de calidad. Sin embargo, otro elemento que no se puede pasar por alto es que el resultado también depende de la habilidad y la experiencia de quienes lo preparan, ya que deben saber manejar y combinar de manera óptima factores como el microclima, los factores de altitud, velocidad del aire, variaciones de la temperatura y más.

En relación con estos factores, la firma Embutidos Castro destaca no solamente por manejar un exhaustivo y preciso proceso de elaboración, sino que además lo hace de una manera artesanal y natural, sin aditivos artificiales, utilizando solo sal ecológica y con un curado de 18 meses al pie de la pila de Cuenca. El resultado es su jamón serrano gran reserva, un producto de alta calidad y con un sabor excepcional.

Comprar el jamón serrano de esta empresa es tan fácil como acceder a su WhatsApp. Allí está disponible junto con todos sus demás productos, entre los cuales se incluyen otros embutidos, elaborados, frescos y más.



