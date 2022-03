¿Qué beneficios aportan las depuradoras de aguas residuales para viviendas unifamiliares?, por Depuradoras MSB Emprendedores de Hoy

lunes, 21 de marzo de 2022, 09:30 h (CET)

Las aguas residuales que se producen a nivel doméstico deben ser tratadas antes de volver a sus cauces naturales. En caso de no hacerlo, supondría un problema medioambiental, debido a que pueden causar un riesgo ecológico por la alta carga de contaminación que contienen. Como consecuencia, el equilibrio en los ecosistemas se vería alterado, dañando tanto la fauna como la flora presente en ríos y mares.

Teniendo esto en cuenta, Depuradoras MSB propone una solución para las viviendas unifamiliares. Se trata de depuradoras de aguas residuales de oxidación total que permite tratar las aguas para cumplir con todas las normas de calidad y medioambientales.

¿Qué beneficios aporta al ambiente y a las personas? De acuerdo con estudios realizados por Greenpeace, solo el 11 % de las aguas de los ríos españoles es de calidad aceptable. Esta compañía considera que la razón de este bajo porcentaje es la falta de depuración de agua. Si no se toma consciencia de la necesidad de aplicar estos sistemas de tratamientos de aguas en las viviendas, la calidad de los ríos puede seguir disminuyendo.

Además de los daños causados en los ecosistemas acuáticos, al no tratar las aguas de manera adecuada existe peligro de propagación de organismos patógenos o sustancias tóxicas. Esto puede ser causante de la transmisión de enfermedades. Adicionalmente, gracias a estos sistemas se aprovechan al máximo los recursos al ser reutilizados. La mayor parte del agua tratada puede utilizarse en la agricultura o en sistemas de riego.

Por otro lado, es sabido que verter aguas residuales sin autorización puede ocasionar sanciones administrativas. Por lo tanto, contar con una depuradora de aguas residuales en las viviendas representa beneficios tanto para el planeta como para las personas.

En Depuradoras MSB son pioneros en el tratamiento de aguas residuales La compañía Depuradoras MSB cuenta con más de 15 años trabajado en el tratamiento de aguas. Tienen como misión cuidar el medio ambiente, devolviendo a la naturaleza el agua de la misma forma que llega. Para lograr su objetivo, comercializan las depuradoras MSB, un sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas que trabaja de manera eficiente.

Todas las depuradoras MSB realizan su función con la más alta calidad, cumpliendo con todas las normativas actuales sobre vertidos residuales exigidos. Entre las ventajas que presenta está la posibilidad de reutilizar el agua para regadío, es de fácil instalación, de manipulación simple, no emite olores y es de fácil mantenimiento.

En Depuradoras MSB son pioneros en aportar soluciones a las aguas residuales. Sus sistemas de depuración de aguas en vivienda unifamiliares representan una manera de reducir el impacto ambiental y cumplir con las normativas de las confederaciones hidrográficas y los ayuntamientos.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.