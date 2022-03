BooBoo será uno de los agentes digitalizadores de logística que formarán parte del Kit Digital

Varias empresas y clientes potenciales solicitan cada vez más servicios de logística por medios online, a los cuales se deben adaptar constantemente los proveedores de estos servicios. La gestión logística representa un mercado altamente competitivo, en el que frecuentemente se requieren nuevas herramientas para solventar las necesidades de los clientes. Gran parte de esas herramientas vienen del entorno digital, que cada día tiene más relación con las actividades comerciales.

Un operador logístico que destaca por su innovación recurrente y, sobre todo, por su adaptación al entorno digital es BooBoo, ya que actualmente lleva a cabo un proceso de expansión en sus herramientas digitales, dentro del cual incluye un proyecto para ofrecer sus servicios y facilidades a las pymes a través del programa Kit Digital.

Un agente digitalizador para pymes BooBoo Operador Logístico Digital es uno de los beneficiarios del programa Kit Digital, desarrollado por el Gobierno Español para facilitar el contacto entre las empresas que trabajan como agentes digitalizadores de algún servicio y aquellas pymes, negocios o autónomos que requieren de ese proceso de digitalización. Gracias al impulso que brinda este programa, BooBoo ha desarrollado una plataforma para ayudar a empresas de esta escala que trabajan mediante plataformas digitales, con el fin de que puedan automatizar la logística de sus envíos.

Este nuevo servicio permitirá a sus clientes, de manera rápida y automatizada, vincular directamente las gestiones de despacho y logística de su plataforma virtual con las facilidades que brindará la aplicación de BooBoo a través de Kit Digital. De este modo, las pymes y negociosde comercio digital en general podrán acceder a un servicio que les permite automatizar la logística tanto de envíos como devoluciones, junto con varias herramientas complementarias, como etiquetas personalizadas, seguimiento de los envíos en tiempo real e incluso gráficas analíticas, que ofrecen datos altamente valiosos para fortalecer el crecimiento de sus clientes.

Un servicio que combina la inteligencia artificial con la humana Uno de los aspectos destacados en su servicio como agente digitalizador es el uso de un sistema de inteligencia artificial, el cual permite seleccionar automáticamente las mejores rutas, accesos y proveedores para optimizar cada entrega. De este modo se busca no solo automatizar la gestión de la cadena logística, sino maximizar la eficiencia de sus traslados, gestiones y tiempos de entrega en cada envío.

Estos beneficios, sin embargo, no sirven de mucho si no se aprovechan de forma inteligente. Por este motivo, BooBoo ofrece un equipo de asistencia permanentemente disponible, a fin de resolver cualquier posible inquietud que los clientes puedan tener sobre su servicio en general, o sobre cualquier herramienta en particular. Su objetivo es facilitar a sus clientes los mejores réditos por parte de las herramientas que este operador logístico pone a su disposición a través de Kit Digital.