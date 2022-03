Servicio de sustitución y reparación de cerraduras para vehículos en EGINER

En ocasiones, al introducir la llave en el coche, puede ocurrir que no se ponga en marcha. En estos casos, es probable que exista un problema con el bombín de arranque.

Es por ello que la empresa de reparación y distribución de recambios adaptados para cerrajería de automoción EGINER, cuenta con un amplio catálogo de recambios de la gran mayoría de marcas disponibles para realizar la reparación o sustitución de bombín de arranque en tiempo récord.

Definición de bombín de arranque Conocido también como clausor, el bombín de arranque es el sistema de seguridad único que tiene cada vehículo, en el cual se suele componer de una parte mecánica y otra electrónica. Cuando se introduce la llave deben coincidir tanto la parte del sistema mecánico que es accionado por el espadín de la llave como la parte electrónica de la llave que envía la señal a la centralita del motor para que el vehículo se pueda poner en marcha.

Existe una gran variedad de bombines de arranque en el mercado, en la mayoría de casos, la interfaz en general comienza con la introducción de la llave para proceder a activar el cuadro de mandos del vehículo y desbloquear la dirección, dependiendo de la marca o en vehículos de última generación puede cambiar su procedimiento.

Cuándo cambiar los bombines Al ser una de las partes más utilizadas del coche, el bombín de la cerradura de arranque del vehículo se puede ver afectado con el paso del tiempo o por un uso constante del sistema de arranque, como puede ser habitual en los vehículos de reparto. Es bien sabido que, a pesar de que los bombines de coches son altamente resistentes y pueden durar muchos años, algunas veces se presentan problemas al introducir la llave, pues es posible que al intentar introducirla se sienta forzado o, incluso, no entre por completo. Otras veces esta no gira, ya que en el momento de girarla se siente una presión que impida realizar el proceso completo de encendido. También puede suceder que la llave se haya desprogramado y no esté enviando la señal correctamente a la centralita del vehículo, es decir que sí que entra, pero, al girarla, el motor no enciende. Finalmente, puede ocurrir que la llave se bloquee. Si en los dos procesos anteriores la llave no presenta problemas, pero, a la hora de sacarla, se bloquea, seguramente el bombín necesita ser cambiado.

Expertos en llaves, mandos y cerraduras de vehículos Al presentar alguna de estas averías, es de vital importancia solucionarla para el correcto funcionamiento general del coche y es conveniente contar con un equipo especializado en cerrajería de automoción con un amplio catálogo de servicios. Es por ello que la empresa EGINER se especializa en todo lo que respecta a copia de llaves y mandos, así como la sustitución y reparación de cerraduras para vehículos, con un amplio stock de más de 3.000 referencias disponibles para poder ofrecer sus servicios en tiempo récord.

Además de servicio de reparación y sustitución de cerraduras de vehículos, la empresa también ofrece el servicio de copias de la llave del coche a partir del bombín de la cerradura, en el caso de haber perdido todas las llaves del vehículo. O bien adapta bombines para que se necesite una sola llave de coche, si es que se está utilizando más de una por alguna reparación previa.

Finalmente, el cambio de bombineses una necesidad que suelen tener los vehículos como mínimo una vez en su vida útil, es por ello que EGINER, cuenta con diversas líneas de contacto para proporcionar un servicio eficiente a todas las personas que requieren un cambio en las cerraduras de su vehículo.