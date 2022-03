MobuArtex llena de vida y originalidad los espacios públicos Emprendedores de Hoy

viernes, 18 de marzo de 2022, 12:25 h (CET)

Llenar de vida la imagen de plazas, parques, fuentes y otros espacios públicos es un objetivo que puede hacerse realidad transformando el mobiliario urbano existente en piezas únicas y duraderas.

Desde sus talleres ubicados en Extremadura, la empresa MobuArteX propone la técnica Wave Ceramics, única en su estilo para dar a bancos, fuentes, papeleras, murales, letras y otros elementos, una belleza que solo otorga el trabajo artesanal de máxima calidad.

“Decoramos tu ciudad” Con este lema, la empresa manifiesta el alcance de su labor de fusionar el arte y la funcionalidad, al embellecer los lugares que los ciudadanos disfrutan al aire libre, con cientos de modelos disponibles en el catálogo online.

El gerente de la compañía, Ricardo Torres, comenta que en el proyecto MobuArteX confluye la unión del talento de los hermanos Amores, reconocidos artesanos ceramistas, y la empresa Alagon, dedicada a las obras civiles. Esta asociación permite la reutilización del mobiliario urbano deteriorado, sin dejar residuos, de manera que la renovación de los espacios contribuya con el cuidado del medioambiente.

Las localidades con una apariencia agradable en su mobiliario urbano se harán más atractivas para el turismo y regalarán a sus ciudadanos hermosas zonas de descanso y recreación. Como toque moderno, la compañía ofrece las entradas o puntos de visita emblemáticos con el nombre de la ciudad plasmado en grandes letras decoradas, una tendencia muy de moda.

¿En qué consiste la técnica Wave Ceramics? La técnica Wave Ceramics consiste en adaptar la cerámica a cualquier forma o superficie. Cada mobiliario se recubre con una capa de barro, se hacen las piezas una a una manualmente, cada pieza es única e irrepetible, su conjunto hace un efecto mosaico, las piezas se numeran y se llevan a cocer, pasa por un proceso de esmaltado, se vuelven a cocer y, después, se colocan en el mismo lugar del que salió.

El revestimiento funciona como “una segunda piel, radiante y llena de vida”, tal como explica Torres desde la página web de MobuArteX.

Para aplicar este método artesanal, totalmente realizado a mano, los artesanos acuerdan con el cliente los parámetros de forma y color de cada pieza. Una gama de 22 colores para la cerámica, en acabado brillante o con efecto mate, está disponible para personalizar los proyectos de manera que cada ciudad tenga una identidad única, acorde a su estética natural, costumbres y tradiciones.

Igualmente, los fabricantes pueden elaborar mobiliario urbano desde cero, como los bancos de núcleo de hormigón con mallazo, revestidos con Wave Ceramics, con diferentes tipos de asientos, como chapas de acero lisas o perforadas, así como madera plástica (realizada con plásticos reciclados) o pintura de poliuretano alifático, en MobuArteX no se utilizan maderas naturales debido a nuestro respeto al medioambiente.

No hay límites para las posibilidades de diseño y acabados en esta técnica de Wave Ceramics de MobuArteX, la cual se adapta a todo tipo de superficies o formas, en manos de artesanos que tratan cada pieza con amor y dedicación.



