Wiser for KNX de Schneider Electric: Servidor KNX para visualización y control

viernes, 18 de marzo de 2022, 10:59 h (CET) Wiser for KNX de Schneider Electric es la clave para proporcionar una solución completa de automatización del hogar que ofrece flexibilidad, simplicidad y eficiencia ilimitadas. Se trata de una solución personalizada de automatización del hogar que ofrece un sistema completo basado en protocolos abiertos: KNX, Modbus, BACnet e IP El controlador lógico para KNX Wiser de Schneider Electric se puede usar de varias maneras:

- Como puerta de enlace entre KNX, Modbus, BACnet e IP

- Como módulo lógico que proporciona la función de memoria y controlador de eventos

- Como interfaz de usuario basada en una aplicación de servidor web

Wiser for KNX de Schneider Electric proporciona una interfaz para controlar todas las funciones residenciales. Se puede usar en dispositivos locales y dispositivos móviles como smartphones, tablets, ordenadores y pantallas táctiles. Permite monitorizar y controlar luces, persianas, calefacción y refrigeración, entre otros sistemas, así como la medición de energía.

Ventajas

KNX es una aplicación integral para domótica que también logra el nivel de eficiencia energética requerida por las nuevas regulaciones de construcción.

Las funciones de control mejoran la comodidad, la seguridad y la flexibilidad para los residentes y propietarios. El sistema es completo, abierto y escalable.

La interfaz se puede diseñar según las necesidades individuales de los clientes: un factor de diferenciación real y un valor añadido para el sector residencial.

Aplicaciones

KNX for residential combina las tecnologías para persianas, iluminación y calefacción para adaptarse a las necesidades de las personas. El programador de tiempo integrado permite planificar la temperatura de acuerdo con el estado de ánimo o de la actividad que se desarrolla (trabajo, relax, fin de semana).

También ofrece una visualización en tiempo real del consumo de agua, gas y electricidad, y proporciona datos históricos diariamente, mensualmente y anualmente. Incluso es posible exportar los datos para un análisis posterior y diseñar sus propias mediciones estadísticas.

Las cámaras IP también se pueden conectar a la plataforma de visualización Home Automation Expert, que muestra la imagen en una tablet o smartphone de forma remota.

