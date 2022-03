SOLINAT ofrece un software ERP especializado en la gestión de obras, de alto rendimiento y máximas prestaciones Emprendedores de Hoy

En el sector de la construcción, las empresas necesitan gestionar una gran cantidad de elementos diferentes. En ocasiones, mantener un control óptimo de todos ellos representa un verdadero reto y puede dificultar la manera en la que se llevan a cabo los trabajos.

Para hacer que todo esto sea mucho más fácil, la compañía SOLINAT ha lanzado recientemente al mercado la nueva versión de su software m4PRO ERP, un ERP especialmente adaptado a las necesidades específicas del sector de la construcción. Mediante este nuevo software, las empresas constructoras, instaladoras y afines, podrán mejorar su gestión empresarial, aumentar su rendimiento y maximizar el beneficio de cada una de sus obras.

ERP de SOLINAT para el sector de la construcción El software m4PRO es un ERP que ha sido diseñado incorporando todos los procesos que necesariamente se deben gestionar y llevar a cabo por las empresas constructoras. Además, como está diseñado específicamente para este sector, es de gran ayuda a la hora de hacer un estudio correcto de los proyectos y, a la vez, mejora su ejecución, favoreciendo el control y el seguimiento de la evolución de la obra, sin importar la tipología que esta tenga.

Por otro lado, también permite gestionar todo lo relacionado con presupuestos, mediciones, BC3, acopios, coste de obras, producción, certificación, personal, facturas, retención de garantías, pagos y mucho más. Es decir, es un software que habla el idioma de las empresas que trabajan en este sector, facilitando y optimizando en gran medida todo lo que tiene que ver con la gestión de los procesos de las obras de construcción.

Beneficios de contar con un ERP especializado para el sector de la construcción La principal ventaja y, al mismo tiempo, la principal diferencia con otros software de gestión ERP es que m4PRO ofrece, de manera nativa, soluciones para cada una de las necesidades propias de las empresas de construcción, fruto de la experiencia acumulada por SOLINAT, a lo largo de los más de 25 años en el sector. Es decir, m4PRO ERP se adapta como un guante a las necesidades del sector.

Esto facilita de sobremanera, la implantación y puesta en marcha el software.Además de un flujo de datos adecuado entre departamentos como el Logístico, Técnico, Personal y RRHH, Compras, Producción, Ventas, Administrativo, Contable, Financiero, etc. Mejorando así la productividad, la competitividad y la eficacia de cada uno, lo cual repercute en un rendimiento óptimo en todos los departamentos, mejorando el resultado de la empresa en su conjunto.

Por último, contar con un software de gestión único para toda la empresa, representa un importante ahorro de dinero y de tiempo, ya que no habrá necesidad de trabajar con múltiples programas y hojas de Excel, para después evaluar los datos por separado.

Para el sector de la construcción, resulta de vital importancia contar con la información adecuada y en el momento oportuno, con el fin de tomar las decisiones correctas en función de cada obra. Por esta razón, garantizar una gestión de obras eficiente que detecte a tiempo cualquier desviación económica o técnica puede ser la diferencia entre el beneficio o pérdida.



